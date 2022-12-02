В Узбекистане могут появиться судебные приставы. Этот вопрос обсуждался 26 ноября на 6-м съезде Ассоциации судей в Ташкенте, сообщает UzReport TV.

На съезде поднимался вопрос о затягивании сроков исполнения решений судей на 5−10 лет. Эта функция на сегодняшний день возложена на Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре. Учитывая международный опыт, было предложено ввести систему судебных приставов для обеспечения исполнения решений судов.

Председатель Кашкадарьинского областного суда Абдукаюм Махкамов заявил, что за девять месяцев в Кашкадарье свыше 65% решений судей не были приведены в исполнение.

«Кто-то может сказать, что объём дел большой, или указать другие причины. Но для обычного человека, чьи интересы нарушены, какое значение имеет большой или маленький объём дел? Если они обращаются в суд для защиты своих прав, суд выносит решение, но оно не приводится в исполнение, то зачем тогда обращаться в суд? Мы поставили перед собой [задачу по решению] этих проблем», — сказал он.

Ранее мы писали, что на этом же съезда председатель Верховного суда Бахтиёр Исламов раскритиковал пассивность и неподготовленность некоторых прокуроров, из-за которых судьи вынуждены задавать вопросы с позиции обвинения. По его словам, это приводит к недовольству защиты и ставит под сомнение беспристрастность суда.

До создания Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре в 2017 году в Узбекистане принудительное исполнение судебных актов было возложено на Департамент по исполнению судебных решений, материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности судов при Министерстве юстиции.

В начале 2020 года в Узбекистане предлагалось создание института частных исполнителей, которые будут заниматься исполнением судебных решений и исполнительных документов в отношении юридических лиц. Однако бывший председатель Общенационального движения «Юксалиш» (ныне глава Антикоррупционного агентства) Акмаль Бурханов называл это решение преждевременным.