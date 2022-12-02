Пассивность прокуроров приводит к нарушению принципа состязательности сторон в некоторых судебных разбирательствах по уголовным делам. Об этом 26 ноября на 6-м съезде Ассоциации судей в Ташкенте заявил председатель Верховного суда Узбекистана Бахтиёр Исламов, сообщает UzReport TV.

«Истинный принцип состязательности сторон» в настоящее время не обеспечивается, сказал он. В последнее время «повысилась активность адвокатов, которые приходят подготовленными к любому делу», а также «стараются поставить судей в неудобное положение во время судебных процессов».

«Но, как вы все знаете, на судебных процессах прокурор должен обеспечивать обвинение. Но если прокурор не придёт на заседание, мы вынуждены отложить заседание на другой день, мы не можем провести процесс. Кем недовольны люди? Люди недовольны судом. Никто не понимает, никто не говорит, что [процесс] отложен из-за неявки прокурора. Они говорят: „Суд заставил нас возиться“. Они говорят: „Суд вызвал нас и не начал процесс“», — заявил он.

Глава Верховного суда подверг критике тот факт, что в последнее время прокуроры, по его словам, приходят на судебный процесс без какой-либо подготовки.

«В последнее время мы даём в руки прокуроров НП („назорат папкаси“, контрольную папку — ред.). Они приходят без какой-либо подготовки и читают оттуда: нет никакой активной сессии вопросов-ответов с точки зрения обвинения. Говорит только адвокат. Из-за отсутствия активности прокуроров наши судьи вынуждены включаться в вопросы-ответы с позиции обвинения. К чему это приводит? Всё это приводит к обоснованному недовольству людей, особенно со стороны защиты. Беспристрастность судьи вызывает сомнения. На самом деле этого не должно быть», — сказал Бахтиёр Исламов.

Напомним, Бахтиёр Исламов, бывший советник президента, был избран председателем Верховного суда Узбекистана в августе.