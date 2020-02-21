Председатель Общенационального движения «Юксалиш» Акмаль Бурханов прокомментировал планируемое учреждение института частных исполнителей, которые будут заниматься исполнением судебных решений и исполнительных документов в отношении юридических лиц.

Напомним, создание частного бюро исполнения предлагается в проекте Государственной программы «Года развития науки, просвещения и цифровой экономики».

«Включение данного предложения в Госпрограмму 2020 года, как минимум, требует более тщательного изучения на предмет целесообразности внедрения на данном этапе развития, если не сказать о негативных последствиях для государства и общества», — считает Акмаль Бурханов.

В проекте предлагается передать частным структурам властные полномочия, сопряженные с применением мер принуждения, такие как изъятие, арест, принудительная реализация имущества, наложение запретов и подобное.

«Очевидно, реализация частными структурами этих полномочий не может осуществляться также без доступа к персональным данным и данным, составляющим банковскую тайну», — говорится в комментарии.

«Такое предложение вызывает сомнение с точки зрения соответствия конституционным принципам организации государственной власти в Узбекистане. Согласно статье 7 Конституции Республики Узбекистан, государственная власть […] осуществляется в интересах народа и исключительно органами, уполномоченными на то Конституцией […] и законодательством, принятым на ее основе. Очевидно, Конституция не предполагает возможность наделения функциями государственной власти частных структур, которые, помимо всего, будут выполнять эту работу за определенное вознаграждение», — отметил Акмаль Бурханов.

«Возможно, авторы предложения надеялись на то, что интересы народа и частного исполнителя (получение вознаграждения за свою работу) совпадут, что будет являться важным стимулом для оперативного исполнения судебных решений. Немаловажен и тот факт, что государство сэкономит определенные бюджетные средства, так как будет освобождено от содержания значительного штата государственных исполнителей», — пишет председатель «Юксалиш».

«Однако, помимо юридической чистоты такого нововведения, необходимо учесть также возможное принятие, а скорее всего, неприятие этих правил игры гражданами и обществом в целом, — считает Акмаль Бурханов. — Нельзя отрицать то, что Узбекистан, как и многие другие государства, имеет достаточно древние традиции осуществления государственной власти и управления… При этом монополия на осуществление власти и применение мер принуждения всегда принадлежала государственной власти».

По мнению главы «Юксалиш», внедрение частных судебных исполнителей будет негативно воспринято обществом, в том числе и субъектами предпринимательства. «Более того, им придется раскошелиться за правосудие, так как без исполнения решения суда трудно говорить об окончательном его осуществлении», — говорится в комментарии.

«В результате такого неприятия мы можем столкнуться с массовым уклонением от исполнения судебных решений, а значит и ухудшением эффективности и понижением авторитета судебной власти. Не надо забывать и о большом риске криминализации сферы исполнения судебных решений», — напомнил Акмаль Бурханов

В комментарии указывается на негативный опыт России, применяющей институт взыскания долгов коллекторскими организациями. «Оказалось, что данная система наиболее подвержена криминализации и, несмотря на определенное ужесточение контроля, в российской обществе очень часто всплывают скандальные истории, связанные с незаконными действиями коллекторов», — отмечает Акмаль Бурханов.

При этом в России действует государственная система исполнения судебных решений, правом принудительного исполнения судебных решений наделена исключительно Федеральная служба судебных приставов, а коллекторские организации выполняют функции альтернативного механизма взыскания долгов без права применения мер принуждения.

Такие же негативные отзывы населения, отмечается в комментарии, вызвала недавно введенная в Казахстане смешанная система исполнения судебных решений, где помимо судебных исполнителей, отдельные категории исполнительных документов исполняются и частными исполнителями. «Такую же негативную реакцию граждан и государственной власти мы наблюдали в странах Прибалтики, которые переняли так называемую „французскую модель“ исполнения», — добавил Акмаль Бурханов.

«Говоря о зарубежной практике, необходимо отметить, что частная система исполнения судебных решений функционирует в ограниченном количестве зарубежных стран. Это прежде всего, Франция (родоначальница частной системы), страны Бенилюкс, отдельные страны Восточной Европы и африканские страны — бывшие французские колонии», — отмечает председатель «Юксалиш».

Как отмечается в комментарии, на американском континенте (США, Мексика, страны Латинской Америке), в Азии, в странах СНГ (кроме Казахстана и Украины, где несколько лет назад ввели смешанную систему), Германии, Великобритании, Финляндии, Дании, Норвегии, Испании и других ведущих странах Европы принудительное исполнение судебных решений является государственной функцией. При этом страны разгрузили свои системы исполнения судебных решений за счет внедрения эффективных альтернативных методов разрешения споров и взыскания долгов (медиация, арбитраж и другие), а также за счет ужесточения санкций за неисполнение судебных решений.

«Для внедрения частной системы исполнения судебных решений в Узбекистане требуется определенное время, причем не одно пятилетие, так как такие изменения в системе государственной власти требует определенного уровня развития государственных институтов, правовой культуры и правового сознания граждан и субъектов экономической деятельности», — резюмировал Акмаль Бурханов.

Напомним, в случае утверждения Госпрограммы-2020 Генеральной прокуратуре, Министерству юстиции и Верховному суду будет поручено разработать проект закона о частных исполнителях до 1 августа.