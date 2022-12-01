Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с кончиной бывшего главы Китая Цзян Цзэминя, сообщила пресс-служба главы государства.

«Светлая память о Цзян Цзэмине, внёсшим огромный вклад в укрепление всеобъемлющих связей, политического, торгово-экономического, инвестиционного, культурно-гуманитарного сотрудничества между нашими странами, навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в послании.

Президент выразил слова глубокого сочувствия Си Цзиньпину, а также родным и близким покойного.

Напомним, экс-председатель КНР и бывший генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Цзян Цзэминь скончался 30 ноября в возрасте 96 лет, он страдал лейкемией.