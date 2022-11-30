Бывший председатель КНР и бывший генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Цзян Цзэминь скончался 30 ноября в возрасте 96 лет, сообщило Центральное телевидение Китая.

«Наш дорогой товарищ Цзян Цзэминь страдал лейкемией в сочетании с полиорганной недостаточностью, спасти его не удалось», — говорится в официальном заявлении, распространённом в СМИ Китая.

Цзян Цзэминь родился 17 августа 1926 года в провинции Цзянсу. С июня 1989 года по ноябрь 2002 года занимал должность генерального секретаря ЦК КПК. С 1993 по 2003 годы являлся председателем КНР. При нём в 1992 году были установлены дипотношения между Узбекистаном и КНР.