Уровень долларизации кредитов и депозитов в Узбекистане остаётся высоким. На конец сентября показатели составили 46% и 38% соответственно. Об этом говорится в докладе Центрального банка о сценариях развития экономики страны до 2025 года.

По данным регулятора, высокий уровень долларизации экономики снижает эффективность денежно-кредитной политики в достижении конечной цели по стабилизации цен.

Уровень долларизации кредитов





Причинами сохранения высокого уровня долларизации кредитов называются относительно большой спрос на кредиты в иностранной валюте со стороны частных и государственных предприятий, преобладание доли внешних источников финансирования в кредитовании экономики и отсутствие инструментов хеджирования.

В последние полтора года уровень долларизации кредитов снижается (с 43% в апреле 2021 года до 39% в сентябре этого года) без учёта изменений валютного курса. В основном это связано с трудностями в привлечении банками внешних ресурсов в результате повышения процентных ставок на мировых финансовых рынках в ответ на глобальный рост цен и усиление инфляционных рисков, пояснили в ЦБ.

Вместе с тем, возрастает значение внутренних депозитов как источника финансирования кредитов. В частности, за последние два года темпы роста вкладов формируются на более высоком уровне, чем темпы роста кредитов. Это, в свою очередь, снижает уязвимость банков к внешним рискам, повышает диверсификацию источников финансирования и обеспечивает наличие у банков относительно стабильной внутренней ресурсной базы, отмечают аналитики ЦБ.

Уровень долларизации депозитов





Ограничения валютной политики в предыдущие периоды, определённое недоверие населения к национальной валюте, относительно высокий уровень инфляции, а также отсутствие альтернативных сберегательных инструментов обусловили высокую степень долларизации депозитов в банках, заявили в Центробанке.

Обеспечение относительно высоких реальных процентных ставок в экономике в последние годы, стабильность курса национальной валюты и высокие процентные ставки, предлагаемые банками по сумовым депозитам, служат увеличению депозитов в национальной валюте. При этом относительно высокие обязательные резервные требования по валютным депозитам (18%) и другие меры привели к снижению долларизации вкладов в банковской системе с 45% в январе 2021 года до 38,4% на конец сентября текущего года.

В ЦБ отмечают относительно высокую чувствительность валютных депозитов физлиц к краткосрочным колебаниям обменного курса. В частности, обесценение сума по отношению к доллару на 5,2% в первом квартале увеличило долларизацию депозитов с 34% до 37%. Однако в марте 2022 года на фоне повышения основной ставки Центрального банка до 17% и, как следствие, укрепления курса сума, в сентябре показатель снизился до 32,1%.





В среднесрочной перспективе регулятор ожидает снижения долларизации депозитов и увеличение объёма сумовых сбережений за счёт сохранения положительных реальных процентных ставок по депозитам в национальной валюте, стабильности валютного курса и мер, реализуемых для повышения уровня финансовой грамотности.

Валютное несоответствие (currency mismatch)

Рост финансового оборота за счёт увеличения внешнего долга финансового и корпоративного секторов, а также несбалансированность структуры валютных активов и обязательств приводит к увеличению концентрации валютных рисков в банковской системе, отмечает ЦБ. По итогам второго квартала уровень долларизации активов и обязательств банков составлял 49% и 51% соответственно, хотя ещё в 2021 году этот показатель планировалось снизить до 45%.

Сегодня основную часть валютных требований банков составляют требования к корпоративному сектору (около 40% от общего объёма активов в иностранной валюте). Неполная защита данного сектора от возможных курсовых колебаний может привести к увеличению рисков платёжеспособности и ликвидности в банковской системе в будущем, предупреждает регулятор.

Кроме того, снижение притока иностранных кредитных линий вкупе с политикой фискальной консолидации (сокращение госрасходов) может вызвать дефицит финансовых ресурсов в экономике, что требует усиления мер по расширению депозитной базы и сокращению участия государства в банковской системе.

Меры по снижению уровня долларизации

Банкам законодательно запрещено выдавать кредиты в иностранной валюте физлицам в связи с его высокой чувствительностью к изменениям валютного курса.

Для снижения уровня долларизации активно используется инструмент обязательного резервирования. При этом был установлен 18%-ный норматив обязательных резервов, формируемых банками по валютным депозитам. В то же время в связи с тем, что иностранные кредитные линии и прочая кредиторская задолженность банков не включаются в базу обязательных резервов, влияние этого инструмента на снижение долларизации кредитов и обязательств банков остаётся относительно низким.

В среднесрочной перспективе по мере снижения уровня инфляции под влиянием принимаемых в рамках режима инфляционного таргетирования мер, будет соответственно снижена основная ставка Центрального банка. В результате ожидается снижение процентных ставок по кредитам в экономике и, как следствие, снижение долларизации кредитов.

Кроме того, создаётся межбанковский рынок валютных фьючерсов, который позволяет банкам выдавать кредиты в национальной валюте за счёт ресурсов, привлечённых в иностранной валюте, через управление валютными рисками. Практика последовательного использования инструментов денежно-кредитной и макропруденциальной политики создаст условия для постепенного снижения уровня долларизации в среднесрочной перспективе и, как следствие, повышения эффективности денежно-кредитной политики, считают в ЦБ.