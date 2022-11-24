УВД Бухарской области опубликовало заявление по инциденту в Каракульском районе, в котором автомобиль на большой скорости перед школой №15 чуть не сбил велосипедиста и наехал на двух четвероклассников, один из которых получил серьёзные травмы.

В сообщении говорится, что на место происшествия «срочно выехала оперативная группа во главе с начальником отдела внутренних дел района», которая провела «неотложные доследственные действия».

УВД использует стандартную для органов внутренних дел фразу для описания действия водителя: «не справился с управлением автомашиной». В сообщении не говорится о том, что он (это видно на видео) грубо нарушил ряд правил дорожного движения. Номера машины на фотографиях замазаны.

Уточняется, что велосипедист, который шёл по пешеходному переходу на свой сигнал светофора и велосипед которого сбила машина, получил лёгкие телесные повреждения, «ему сразу же была оказана первая медицинская помощь и он был отпущен домой».

Один из мальчиков, на которых, перевернувшись, налетела машина, госпитализирован с лёгкими телесными повреждениями, другой получил закрытый перелом правой кости таза, ему оказывают помощь квалифицированные врачи, говорится в сообщении.

На опубликованной областным УВД фотографии мальчик показывает поднятый кверху большой палец.

«Дорога, где произошло ДТП, относится к первой категории, она была капитально отремонтирована в 2020 году, дорожные знаки установлены, состояние дорожной разметки хорошее», — заявляет УВД.

ОВД района назначило необходимые экспертизы и ведёт расследование для установления причин аварии, говорится в сообщении.

На фотографиях от УВД видно, что дорога является шестиполосной (по три полосы в каждом направлении), на нерегулируемом пешеходном переходе установлен манекен сотрудника ОВД (который не только не гарантирует никакой безопасности, но может скрывать ребёнка от водителей), а зебра исполнена из белого и жёлтого цветов (это снижает контрастность и, соответственно, различимость разметки).

Островок безопасности отсутствует, вместо него в бетонном разделителе сделана небольшая дыра, где поместиться могут, судя по фото, не больше двух человек.

На фотографиях не видно, имеется ли ограничение скорости на этом участке, которая, согласно обновлённым в этом году ПДД, у школ и детсадов должна составлять 30 км/ч. Даже если ограничение есть, дизайн дороги это не отражает, а произошедшее ДТП позволяет полагать, что случаи превышения скорости здесь происходит часто.

Очевидно, что капитальный ремонт дороги не только не означает её безопасность, но может наоборот сделать её более опасной.

Очевидно также, что подходы к обеспечению безопасности движения и на этом участке, и по всей стране, должны быть пересмотрены коренным образом и выходить далеко за рамки обсуждений ДТП в махаллях.