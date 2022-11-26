В пятницу в Узбекистане было официально подтверждено 124 новых случая коронавируса (днём ранее — 95), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Впервые с июня эта цифра превысила отметку в 100 случаев.

80 случаев выявлено в Ташкенте, в остальных регионах суточный прирост не превышает 10.

Накануне заместитель начальника Службы санэпидблагополучия и общественного здоровья, доктор медицинских наук, профессор Нурмат Атабеков сообщил «Газете.uz», что сейчас в Узбекистане распространён только штамм «омикрон-стеллс», заболевание которым при отсутствии хронических болезней протекает легко.

Он отметил, что ситуация сейчас не критичная, но меры предосторожности не помешают. Если показатели заболеваемости будут расти, «мы сразу будем принимать меры», подчеркнул Нурмат Атабеков.