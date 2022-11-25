В минувшую среду в Китае было зарегистрировано 31,5 тысячи новых случая заражения коронавирусом, что является абсолютным рекордом с момента начала пандемии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Администрация 31 китайской провинции объявила о новой вспышке заболевания. Среди них столица Пекин с населением более 22 миллиона человек и крупный мегаполис на юго-востоке страны Гуанчжоу, где проживает 18,5 миллиона человек. Сейчас там строится новый карантинный комплекс на 87 тысяч коек.

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Китай придерживается политики нулевой терпимости к коронавирусу — для ограничения его распространения там применяются локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с заразившимися. Строгие ограничительные меры были ослаблены совсем недавно, в начале ноября.

Теперь же в Китае вновь усиливают карантинные меры, проводится массовое тестирование для выявления заболевания.

Как сообщили «Газете.uz» в международном аэропорту Ташкента, откуда улетают и прилетают рейсы из КНР, отметили, что вылетающие в Китай пассажиры проходят на посадку отдельным коридором, а не через общий зал, а также обязаны быть одетыми в специальные защитные костюмы.

«Это требование китайских властей», — уточнили в пресс-службе аэропорта.

При этом подобных требований к пассажирам, прилетающим из Китая, в ташкентском аэропорту нет. «Для нас такого распоряжения от СЭС (Службы санэпидблагополучия и общественного здоровья — ред.) не поступало», — уточнили в пресс-службе аэропорта.

Сейчас постоянных рейсов в Китай и обратно из Ташкента нет, выполняются только чартерные полёты. С 1 по 25 ноября было выполнено три чартерных рейса из Пекина в Ташкент, общее число пассажиров, прилетевших сюда, составило 225.

В Узбекистане, согласно официальной статистике, рост числа вновь заражённых наблюдается уже 10 дней.

«Если раньше число новых больных составляло 20−30 человек, то сегодня мы регистрируем 90−95 человек каждый день», — рассказал «Газете.uz» заместитель начальника СЭС, доктор медицинских наук, профессор Нурмат Атабеков.

Он отметил, что сейчас болеют все возрастные группы населения. Более 12% от общего числа заражённых составляют дети до 14 лет, люди старше 60 лет — 11%, граждане от 20 до 49 лет — 55%.

«Это говорит о том, что самая активная группа населения страны подвержена заболеванию больше всего», — уточнил Нурмат Атабеков.

По его словам, сейчас в республике распространён только штамм «омикрон-стеллс», заболевание которым при отсутствии хронических болезней протекает легко.

Общее число новых больных по стране составляет 650 человек. Примерно 600 из них лечатся в больницах.

Нурмат Атабеков отметил, что поводов для паники нет, но нужно настроиться и быть готовыми.

«По стандартам Всемирной организации здравоохранения, показатель заболеваемости в норме не должен превышать значение 1. У нас этот показатель составляет 2, это не критично, а говорит о том, что надо быть внимательными, в других странах он составляет и 20, и 30. Если у нас он будет расти, то мы сразу будем принимать меры», — подчеркнул замглавы СЭС.