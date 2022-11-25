В ГУВД Ташкента прокомментировали видео с массовой дракой подростков, распространившееся в социальных сетях.

По данным управления, 24 ноября около 16:50 учащиеся 9 и 10 классов общеобразовательной школы №125 микрорайона Парвона Мирабадского района Ташкента «подрались во время игры в футбол».

Их ссору остановили случайно оказавшиеся поблизости горожане, серьёзных травм не было, говорится в сообщении.

По результатам доследственной проверки управление внутренних дел Мирабадского района возбудило уголовное дело по статье 277 Уголовного кодекса Узбекистана («Хулиганство»).