Social Progress — IT-компания, внедряющая передовые решения в сфере общественной безопасности и безопасности дорожного движения. Компания предлагает единый централизованный подход, помогающий сделать жизнь граждан более комфортной и безопасной.

Social Progress разрабатывает автоматизированные системы управления дорожным движением (АСУДД), внедряет специализированные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД и скоростного режима. Кроме того, занимается разработками в направлении искусственного интеллекта и нейросетей.

Компания Social Progress представляла свои решения на таких крупных выставках Узбекистана, как ICTWeek 2022 в Самарканде и Securex 2022 в Ташкенте.





Эффективность внедрения АСУДД и комплексов фотовидеофиксации

По данным СБДД ДОБ МВД, за период с 2020 года по первое полугодие 2022 года в Узбекистане произошло 20 542 ДТП, в результате которых травмы получили 18 596 человек и скончались 5172. Одни из основных причин ДТП — превышение скорости и неприспособленность дорог или улиц к потоку транспорта.

Автоматизированные системы управления дорожным движением помогают регулировать поток транспортных средств на светофорах и снижают их задержку на пересечениях дорог. Средства системы обеспечивают автоматическую и синхронную работу светофоров, создают «красные» и «зелёные» коридоры, повышая безопасность дорог как для транспортных средств, так и для пешеходов.

Комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД и скоростного режима так же, как и АСУДД, помогает оптимизировать движение транспорта на дорогах. Средства комплекса могут автоматически фиксировать до 18 нарушений в два направления, охватывая суммарно до 12 полос движения. Система автоматически распознает номерные знаки транспортных средств, ведёт статистику и классифицирует их. Комплекс можно использовать в передвижном, мобильном и стационарном режимах.





Внедрение АСУДД, а также комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД и скоростного режима прогнозируемо снизит:

задержку автомобилей у перекрёстков — на 20%;

количество остановок — на 25%;

ДТП — на 15%.

В результате использования АСУДД и устройств фотовидеофиксации нарушений средняя скорость передвижений может повыситься на 30%.

Решения Social Progress

В портфеле Social Progress имеется ряд современных решений. Все комплексы используют методы искусственного интеллекта для более оперативного распознавания любых типов нарушений и классификации транспортных средств (легковые, грузовые и пассажирские).

Комплекс «Кордон.Про» — надёжное и безотказное средство для обеспечения безопасности прямых участков дорог. Устройство осуществляет контроль скоростного режима и фиксирует более 12 видов нарушений ПДД, включая непристегнутый ремень безопасности и использование мобильного телефона за рулем.

Благодаря энергоэффективности устройство может функционировать от аккумуляторной батареи до трёх суток без подзарядки. «Кордон.Про» автоматически фиксирует нарушения ПДД в зоне контроля и формирует всю необходимую доказательную базу.

Ключевые возможности «Кордон.Про»:

автоматическое измерение скорости от 2 до 300 км/ч и фотовидеофиксация нарушений ПДД;

работа в движении при установке комплекса в автомобиле;

оперативное переключение между стационарным, передвижным и мобильным режимами работы;

распознавание номеров и классификация транспортных средств, проверка по загруженным в память базам данных.





Комплекс «Кордон-Кросс» обезопасит перекрёсток любой сложности. Эффективный автоматизированный контроль помогает фиксировать более 20 видов нарушений, распознавать номерные знаки транспортных средств и осуществлять их розыск.

«Кордон-Кросс» состоит из модулей, поэтому легко масштабируется. Для контроля скоростного режима видеодатчики могут быть дополнительно оборудованы радарами.

«Паркон-А» — мобильная система, помогающая оперативно фиксировать транспортные средства, находящихся в розыске. Комплекс также фиксирует нарушение правил остановки и стоянки, остановку на пешеходном переходе, стоянку и остановку маршрутных транспортных средств.





Оборудование «Паркон-А» может быть установлено в любых маршрутных транспортных средствах (автобусы, трамваи, троллейбусы) или в патрульных автомобилях ДПС. Зафиксированные и обработанные данные передаются в режиме реального времени по беспроводным каналам связи на сервер. Комплекс обеспечивает автоматическое распознавание номеров и проверку транспортных средств по различным базам данных. В режиме «Поиск» обеспечивается моментальное информирование оператора.

Узнать больше о решениях Social Progress можно по телефону: (+998) 99−370−97−67.

Сайт: cordon.uz

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