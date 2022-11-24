Стоимость разработки платформы «Онлайн махалла» обошлась в 8,4 млрд сумов (755 тысяч долларов), следует из данных портала государственных закупок Узбекистана. Внимание на это обратили пользователи социальных сетей.

«Газета.uz» изучила данные портала и выяснила, что 18 мая Агентство по работе махаллабай и развитию предпринимательства при Министерстве экономического развития и сокращения бедности заключило договор с компанией Realsoft на разработку сайта «Онлайн махалла» (online-mahalla.uz).

В виде исключения «для запуска платформы в короткие сроки» было решено заключить прямой договор без проведения тендера (конкурса). Основание для этого указано распоряжение Кабинета министров №820-Ф от 30 декабря 2021 года.

В заключении юрисконсульта агентства отмечалось, что Realsoft имеет достаточную квалификацию и опыт и считается одной из крупных IT-компаний страны.

В спецификации документа указано, что для разработки сайта было привлечено 45 человек, которые работали по 6 часов 325 дней (96 тысяч человеко-часов). На основе этого объёма работ была сформирована цена в 8,4 млрд сумов.

Договор прошёл антикоррупционную и гендерную экспертизы.

Электронная платформа «Онлайн махалла» представляет собой информационную систему, интегрированную с базами данных государственных органов и организаций для эффективной деятельности помощников хокимов.

Согласно постановлению Кабмина от 19 апреля, Агентству по работе махаллабай было поручено обеспечить выделение дополнительных средств из госбюджета на приобретение планшетов для помощников хокимов, чтобы они могли пользоваться платформой «Онлайн махалла», а также на покрытие таможенных сборов и других сопутствующих расходов, связанных с покупкой устройств. Агентство должно было приобрести планшеты на средства резервного фонда правительства.

Помощники хокимов с начала года работают в каждой из более чем 10 тысяч махаллей страны.

Согласно положению о выделении субсидий населению, утверждённому постановлением Кабмина от 11 мая, помощники хокимов через платформу могут проверить наличие права собственности у собственника приусадебного участка, является ли он безработным, малообеспеченным или членом бедной семьи, использовал ли он ранее запрошенный вид субсидии.

«Газета.uz» изучила работу сайта. Через него можно подать заявление на получение субсидии, трудоустройство, учёбу в моноцентре или отправить обращение.

На сайте доступны бизнес-планы для открытия своего дела, в том числе по продаже цветов в горшках, производству обуви, железных дверей, влажных салфеток, кролиководству и т. д.

Часть ссылок на момент изучения работала некорректно. Мобильное приложение, ссылка на которое есть на сайте, скачалось на смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra, но не загрузилось на более доступное устройство — Samsung Galaxy A72.

В комментариях некоторые пользователи пишут, что приложение не работает. В описании сообщается о более чем 1000 скачиваниях.

«Газета.uz» запросила комментарий в Минэкономразвития.