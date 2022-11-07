Высшие учебные заведения Узбекистана могут начать принимать помощников хокимов на заочное обучение на основе собеседования. Это следует из проекта постановления Кабинета министров, опубликованного для общественного обсуждения. Проект подготовило Министерство экономического развития и сокращения бедности.

Сегодня помощники хокимов работают в каждой из более чем 10 тысяч махаллей страны. В пояснительной записке к проекту отмечается, что в процессе назначения помощников ощущалась нехватка кадров с экономическими знаниями, в связи с чем возникла необходимость в переподготовке специалистов, не имеющих высшего образования, чтобы они овладели экономическими и финансовыми знаниями.

В частности, предлагается утвердить положение, согласно которому помощники хокимов без высшего образования смогут поступить в государственный вуз по экономическим направлениям на заочное отделение по результатам собеседования. Обучение будет проходить на грантовой основе. Для этого потребуется рекомендация хокима, а также они будут обязаны отработать в этой системе пять лет.

Регистрация абитуриентов с рекомендательным письмом будет проводиться ежегодно с 10 по 20 августа через специальную электронную систему Государственного центра тестирования.

Кроме того, процесс собеседования с абитуриентами будет проходить под полным видеонаблюдением, а сам процесс будет транслироваться в режиме онлайн в отдельную зону ожидания, отведенную для наблюдателей.

Собеседования планируется проводить ежегодно с 5 по 15 сентября в срок, определяемый вузом. Помощникам хокимов будут задавать всего четыре вопроса:

суть и значение широкомасштабных реформ, проводимых в стране;

основная цель выбора конкретной образовательной области бакалавриата;

достижения и результаты, достигнутые в процессе трудовой деятельности, соответствующие указанной области образования бакалавра;

наличие знаний и профессиональных навыков в области указанного направления бакалавриата.

На каждый вопрос будет начислено 25 баллов, а максимально возможная оценка составит 100 баллов. Претендент считается прошедшим собеседование, если его средняя оценка превысит 55 баллов.

При этом помощник хокимов, поступившие в вуз, не смогут переводить учебу в другое место учебы.

Сообщается, что принятие документа не требует дополнительных затрат из госбюджета. Расходы, связанные с обучением помощников хокимов, будут финансироваться за счет средств госбюджета в пределах средств, выделяемых на обучение кадров на основании государственного заказа (государственного гранта). Ожидается, что в результате реализации этой инициативы повысится качество работы помощников хокимов, что будет способствовать повышению качества государственных услуг населению и предпринимателям.

Обсуждение проекта постановления продлится до 19 ноября.

Напомним, в апреле президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подверг критике работу некоторых помощников хокимов в махаллях, которые занимаются вымогательством, обещая помочь с получением кредитов, субсидий и земли. После этого для помощников хокимов организовали специальные курсы по добропорядочности и противодействию коррупции.

В сентябре и октябре Антикоррупционное агентство выявило 1378 госслужащих, включая 138 хокимов и их заместителей, а также 1092 помощников хокимов, которые наряду с госслужбой занимались предпринимательством. Отмечаются и случаи победы в тендерах чиновников и их родных.