На одном из заводов в Янгихаётском районе Ташкента в среду прошло уничтожение очередной партии контрабандных табачных продуктов, изъятых из незаконного оборота таможенными органами в столице и Ташкентской области.





В мероприятии приняли участие представители Государственного таможенного комитета Узбекистана, его столичного управления, городского управления экологии, Службы санэпидблагополучия и общественного здоровья и Бюро принудительного исполнения.





Как сообщили в пресс-службе ГТК, в доменных печах было сожжено 34,2 тысячи пачек табачной продукции оценочной стоимостью 297,4 млн сумов, изъятых всего в 4 случаях весной и летом. Решения об их уничтожении были приняты судами.





В первом случае нелегальная продукция была обнаружена 30 марта в Зангиатинском районе Ташкентской области при досмотре кодов автомобиля, водитель которого определённое время был под наблюдением. Было изъято 7000 пачек без цифровой маркировкина сумму 63 млн сумов.





20 и 27 апреля в ходе оперативных мероприятий в Чиланзарском районе столицы при погрузке в машины были изъяты 8600 пачек (81,1 млн сумов) и 5600 пачек (61,3 млн сумов) табачной продукции. Двое задержанных также были под наблюдением, изъятая продукция была завезена нелегальным путём, сообщили в комитете.





21 июля в Ташкентской области был задержан водитель автомобиля, который пытался провезли 13 тысяч упаковок (91 млн сумов) табачной продукции в грузовике, спрятав их за дверными рамами.

Изъятая продукция представляет преимущественно сигареты брендов Milano, Esse, Mond и Marlboro.

По данным ГТК, с начала года по состоянию на 22 ноября таможенники с представителями других правоохранительных органов выявили 314 случаев (за этот же период прошлого года — 128) нарушений в этой сфере, было изъято более 1,578 миллиона пачек сигарет (1,449 миллиона) на общую сумму 19,2 млрд сумов (17,5 млрд) сумов. Рост объёма изъятой продукции составил 9%.

По 71 случаю были возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что «серый» рынок табачной продукции в Узбекистане за два года вырос с 4% до 15%.