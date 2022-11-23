В среду, 23 ноября, Европейский парламент большинством голосов одобрил резолюцию о признании России государством — спонсором терроризма, сообщила пресс-служба ЕП.

Депутаты Европарламента заявили, что преднамеренные нападения и зверства, совершённые российскими войсками в отношении мирных жителей Украины, разрушение гражданской инфраструктуры и другие серьёзные нарушения международного и гуманитарного права приравниваются к актам террора и представляют собой военные преступления.

Вследствие этого члены Европарламента признали Россию государством-спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма.

Резолюцию приняли 494 депутата, против проголосовали 58, воздержались — 44.

Как отмечалось в повестке заседания Европарламента, признание РФ спонсором терроризма готовит почву для «привлечения президента Путина и его правительства к ответственности за военные преступления перед международным трибуналом».

«Поскольку в настоящее время ЕС не может официально указывать государства в качестве спонсоров терроризма, парламент призывает ЕС и его государства-члены создать надлежащую правовую базу», — говорится в сообщении.

Как ожидается, это повлечёт за собой ряд ограничительных мер против Москвы и будет иметь серьёзные ограничительные последствия для отношений ЕС с Россией.

Депутаты также призвали Европейский совет внести в список террористических организаций частную военную компанию «Вагнер», 141-й специальный моторизованный полк — так называемых «кадыровцев», и «другие поддерживаемые Россией вооружённые группы».

Европарламент работает также над девятым пакетом санкций против России. хотят, чтобы «дипломатические отношения с Россией были сокращены, контакты ЕС с официальными российскими представителями были сведены к абсолютному минимуму, а связанные с Россией государственные учреждения в ЕС, распространяющие пропаганду по всему миру, были закрыты и запрещены».