Правительство Узбекистана и Французское агентство развития подписали новую Программу стратегического сотрудничества до 2025 года, предусматривающую совместную реализацию проектов на сумму свыше 1 млрд евро.

Подписание состоялось по итогам переговоров Шавката Мирзиёева с генеральным директором ФАР Реми Риу в Париже 21 ноября в рамках официального визита президента Узбекистана во Францию.

Новая программа предусматривает совместные проекты в областях сельского хозяйства, энергетики, «зелёной» экономики, городского развития, водоснабжения, банковско-финансового сектора и транспорта.

К настоящему времени портфель проектов ФАР в Узбекистане достиг 1 млрд евро. С участием агентства реализуется ряд программ по развитию инфраструктуры, отраслей экономики и социальной сферы.

В мае прошлого года сообщалось о подписании в Ташкенте соглашения, согласно которому ФАР намеревалось привлечь средства в виде займов, технического содействия и грантов для поддержки реформ в Узбекистане.

ФАР — государственное финансовое учреждение при поддержке правительства Франции, основанное в декабре 1941 года. Агентство объявило о начале деятельности в Узбекистане летом 2011 года. В конце 2016 года правительства двух стран подписали соглашение о деятельности ФАР и его дочерней организации «Общество содействия и участия для экономического сотрудничества» (ПРОПАРКО) в Узбекистане.