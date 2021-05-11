Соглашение о партнерстве между Министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана (МИВТ) и Французским агентством развития (ФАР) утверждено 10 мая в Ташкенте, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ФАР. Программа сотрудничества рассчитана на 2021−2025 годы.

За этот период ФАР планирует привлечь около 1 млрд евро в виде займов, технического содействия и грантов для поддержки реформ в Узбекистане.

Церемония подписания прошла в ходе визита французского министра-делегата по вопросам внешней торговли и экономической привлекательности Франка Ристера и в присутствии заместителя премьер-министра — министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова.

В соответствии с мандатом ФАР «Зеленый рост и солидарность», а также в рамках Парижского соглашения по климату средства будут выделены для реализации совместных проектов в области водоснабжения и санитарии, энергетики и гидроэнергетики, энергосберегающих технологий с использованием альтернативных источников энергии, сельского хозяйства, защиты окружающей среды и устойчивого управления ресурсами включая управление твердыми бытовыми отходами, поддержки частного сектора, а также выделения займов бюджетной поддержки.

Один из проектов в области лесоводства и развития сельской местности предполагается реализовать в регионе Аральского моря. ФАР планирует в нем выступить в роли софинансирующей структуры совместно Европейским инвестиционным банком.

C 2016 года ФАР ведет семь направлений деятельности на уровне правительства Узбекистана. Сюда входит финансирование проектов в различных секторах (твердые бытовые отходы, санитария, гидроэнергетика, животноводство), а также займы для бюджетного финансирования (экономическое и финансовое управление, энергетика и климат), при этом совокупный бьем финансовых обязательств составляет более 630 млн евро в виде суверенных займов.