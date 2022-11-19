Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 35-м пленарном заседании в субботу избрал заместителя председателя Верховного суда и внёс изменения в его состав.

Как сообщает пресс-служба Сената, Шухрат Тагаймуратович Полванов избран на очередной 10-летний срок пребывания в должности судьи и на 5-летний срок заместителем председателя Верховного суда — председателем судебной коллегии. по экономическим делам.

До этого Шухрат Полванов (1977 года рождения) был заместителем председателя Комитета по противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам Законодательной палаты Олий Мажлиса. По специальности юрист, в 2002 году окончил Ташкентский государственный юридический институт (заочно).

Судьями Верховного суда сроком на 10 лет избраны Гулнора Мирзаева, Абдикамал Абдикаримов и Аскар Бекманов.

Жахонгир Гайбуллаев, Мухаматали Назаров, Абдил Тухташев (судебная коллегия по уголовным делам) и Бахриддин Наимов (судебная коллегия по гражданским делам) освобождены от должности судей Верховного суда.