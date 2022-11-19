Таможня в аэропорту Ташкента 16 ноября изъяла у пассажирки, прибывшей из Египта, несколько детёнышей рептилий — одного нильского крокодила и по три игуаны и питона (сетчатый, тигровый и зелёный). Об этом «Газете.uz» в субботу сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета Узбекистана.





Женщина выбрала «зелёный» коридор, не требующий декларирования товаров в багаже. Её беспокойное и подозрительное поведение привлекло внимание таможенников.





При досмотре багажа через рентген и при помощи эндоскопа в багаже пассажирки были обнаружены две коробки из-под печенья, в которых были спрятаны экзотические животные.





В аэропорт были приглашены представители Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды, а также Ташкентского зоопарка. Только после этого коробки были открыты.





Женщина, пытавшаяся ввезти животных, заявила, что сделала это по просьбе некоего человека за плату.

Рептилий срочно доставили в зоопарк, где они были обследованы. Состояние животных оказалось плохим из-за того, что они, будучи приспособленными к жаркому климату, провели много часов при низкой температуре в багажном отсеке самолёта, при этом в стеснённых условиях. На телах некоторых питонов и игуан обнаружен грибок.

Сейчас рептилии находятся на карантине и под наблюдением специалистов.





Ввоз диких животных в Узбекистан возможен только по разрешению органов Госкомэкологии. При обнаружении таких животных они изымаются.

В ГТК отметили, что по факту нарушения закона ведётся доследственная проверка. Предварительная стоимость изъятых рептилий составляет более 77 млн сумов.





В августе в аэропорту было изъято 57 детёнышей нильских крокодилов и 10 хамелеонов, привезённых из Каира в контейнерах с фруктами и овощами. В октябре сообщалось, что 1 крокодил и 6 хамелеонов погибли. В зоопарке отмечали, что «варварская перевозка новорождённых малышей нанесла серьёзный урон их здоровью».