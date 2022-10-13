Крокодил и шесть хамелеонов из тех, что в конце августа пытались ввезти в Узбекистан из Египта контрабандой, погибли, сообщили «Газете.uz» в Государственном таможенном комитете.

Напомним, изъятых в аэропорту Ташкента рептилий тогда передали на временное содержание в Ташкентский зоопарк. В зоологическом саду позже заявили, что «варварская перевозка новорожденных малышей нанесла серьезный урон их здоровью».

Фото: ГТК.

«Маленькие крокодилы прибыли в неудовлетворительном состоянии, а некоторые из них были очень слабы. В результате бесчеловечного обращения 7 хамелеонов находятся в неудовлетворительном состоянии, 2 — в крайне истощенном, а 1 и вовсе погиб от обезвоживания», — сообщил тогда Ташкентский зоопарк.

На днях таможенники вновь посетили зоопарк, чтобы узнать о состоянии рептилий. По итогам визита в комитете отметили, что не все детёныши крокодила смогли адаптироваться к существованию вне дикой природы. «Некоторые из них не в состоянии самостоятельно питаться», — отметили в пресс-службе ГТК.

Хамелеоны тоже находятся не в лучшей форме и все еще содержатся на карантине. «Так как животных перевозили в ящиках с фруктами, во время полета они серьезно пострадали», — отметил представитель комитета.

Нильские крокодилы и йеменские хамелеоны не встречаются в фауне Узбекистана, поэтому не занесены в Красную книгу страны. Однако они занесены в Международную Красную книгу.

В соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), для их ввоза в Узбекистан требуется специальное разрешение.

Однако по информации, полученной от Государственного комитета Узбекистана по экологии и охране окружающей среды, заявки на получение такого разрешения не поступало. Дальнейшая судьба животных будет решаться судом, говорится в сообщении.

Таможенные органы возбудили уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса, ведется следствие.