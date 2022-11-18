18 ноября на территорию Узбекистана ожидается выход южного циклона, в связи с чем по северо-западным районам пройдут слабые дожди, по южным и центральным районам — от слабых до умеренных, сообщила пресс-служба Узгидромета.

По предгорным и горным районам пройдут осадки в виде дождя и снега, местами возможно сильные. Местами может усиливаться ветер — до 15−20 м/с. По областям Ферганской долины осадков не ожидается. Днём воздух прогреется до +14…+17 градусов, что приблизится к нормальным значениям этого дня.

В субботу по большей части страны дождливая погода сохранится, по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям погода без осадков. Ночью и утром местами возможно ухудшение видимости за счёт тумана. Ветреная погода в отдельных районах ещё сохранится до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днём +10…+15.

В воскресенье ожидается погода без осадков, ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха составит ночью +3…+8 градусов, днём +10…+15.

По горной территории Узбекистана лавиноопасно.