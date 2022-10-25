Первомайский районный суд Бишкека отправил около 20 политиков и активистов, выступающих против передачи территории воды Кемпир-Абадского (Андижанского) водохранилища, под стражу сроком почти на два месяца, пишут СМИ Кыргызстана. Они были задержаны 23 октября и подозреваются в подготовке к организации массовых беспорядков. Решения суда были вынесены 24 октября и ночью 25 октября.

По данным 24.kg, в СИЗО-1 Бишкека водворены экс-полпред президента Кыргызстана в Таласской области Айбек Бусурманкулов, активисты Таалайбек Мадеминов, Эрлан Бекчороев, Рита Карасартова, лидер партии «Туран» Жениш Молдокматов, экс-депутат парламента Кубанычбек Кадыров, экс-губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов, экс-секретарь ГКНБ Кенешбек Дуйшебаев, экс-член ЦИК Гульнара Джурабаева, экс-судья Конституционного суда и правозащитника Клара Сооронкулова.

Kloop.kg пишет, что под стражу также заключены политик Азимбек Бекназаров, активист Улукбек Маматаев, журналист Айданбек Акматов, политик Равшан Джеенбеков, экс-депутат Асия Сасыкбаева, активисты Перизат Суранова, Чынгыз Капаров, Чынарбек Шабдан уулу (Али Шабдан), Нурлан Асанбаев.

Активиста Таланта Эшалиева, которому также должны были вынести меру пресечения, привезли в суд на карете скорой помощи. Медики осмотрели его прямо в зале заседаний. Через некоторое время его вновь увезли в больницу.

Задержанные возмущены решением суда и считают, что уголовное дело против них сфабриковано. Институт омбудсмана Кыргызстана выразил обеспокоенность массовыми задержаниями активистов. В сообщении говорится, что при обысках и задержании милиционеры совершили ряд нарушений, например, угрожали задержанным, изымали имущество близких родственников и приглашали на допрос без повестки.

Митинги возобновились после того, как 10 октября председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев в парламенте рассказал детали соглашения с Узбекистаном по линии границы. Он сообщил, что за Кыргызстаном остаётся более 19 тысяч га земли, за Узбекистаном — территория воды Кемпир-Абадского (Андижанского) водохранилища, при этом управлять водохранилищем страны будут совместно.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров до этого заявлял, что «почти 99%» спорных земель решено в пользу Кыргызстана. «Кемпир-Абад ранее полностью контролировала узбекистанская сторона, но сейчас мы договорились о том, что создадим совместное предприятие с долями 50/50 и будет совместно управлять плотиной», — сообщал он.

15 октября в Узгенском районе Кыргызстана прошёл курултай по ситуации вокруг водохранилища. 20 октября с гражданскими активистами в Узгене встречался президент Кыргызстана Садыр Жапаров. 22 октября по итогам курултая был создан комитет по защите Кемпир-Абада. В его состав вошли многие задержанные.

После задержания активистов 24 октября в Бишкеке прошёл митинг против политических гонений и передачи Кемпир-Абадского водохранилища. Участники требовали освобождения задержанных и открытого обсуждения вопроса делимитации и демаркации границ.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью национальному агентству «Кабар» 24 октября заявил, что протестующих «не интересует вопрос Кемпир-Абада. Для них это просто повод. Многие из них надеются, что в стране на этом фоне что-то произойдет, и впоследствии они смогут уцепиться за власть. Со многими, кого накануне задержали, я встречался лично. Я шёл на диалог».