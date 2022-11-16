С 2023 года предприниматели Узбекистана, уплачивающие налог с оборота по фиксированной налоговой ставке, освобождаются от обязательства по представлению годовых финансовых отчетов в налоговые органы. Об этом говорится в постановление президента от 10 ноября.

Заместитель министра финансов Дилшод Султанов в интервью «Газете.uz» сообщил, что президент Шавкат Мирзиёев на встрече предпринимателями 22 августа анонсировал порядок, согласно которому плательщики налога с оборота смогут уплачивать налог по фиксированной ставке — до 30 млн сумов.

По его словам, налогоплательщик, подпадающий под категорию микробизнес (оборот — до 1 млрд сумов), который примет решение платить налог по фиксированной сумме, полностью освобождается от ведения бухгалтерского учёта, предоставления финансовой отчётности и налоговой отчётности по налогу с оборота в налогового органы. Предприниматель сможет также снимать дивиденды без представления финансовой отчётности, то есть без уплаты налога на прибыль по доходам в виде дивидендов.

«Условно — есть небольшой магазин. Его задачей будет только выбивать чеки в контрольно-кассовой машине. А всё остальное не будет входить в его полномочия: не надо будет вести учёт приходных документов, остатков товарно-материальных ценностей на складе. То есть такие обязательства бухгалтерского учёта на них уже возлагаться не будут. Соответственно, этот налогоплательщик должен ежемесячно платить налог с оборота в бюджет по фиксированной сумме, что позволит ему снять с себя обязательство по наличию бухгалтера и ведению этих отчётностей», — пояснил он.

Замминистра подчеркнул, что этот порядок нужно рассматривать как право, а не обязательство. «Такое право будет предоставлено начиная с 1 января 2023 года. Это будет право, а не обязательство», — сказал он.

А августе президент предложил ввести новую классификацию предприятий исходя из оборота:

субъекты с годовым оборотом до 1 млрд сумов — микробизнес ;

; субъекты с годовым оборотом до 10 млрд сумов — малый бизнес;

субъекты с годовым оборотом до 100 млрд сумов — средний бизнес (сейчас нет понятия средний бизнес).

Исходя из этого, с 1 января 2023 года для микробизнеса вместо действующих ставок налога с оборота — от 4% до 25% — будет введена единая налоговая ставка в 4%.

Президент отмечал, что при добровольной уплате 20−30 млн сумов в год владельцы микробизнеса будут освобождены от обязанности вести и представлять в налоговые органы бухгалтерский учёт.