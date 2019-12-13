Проект постановления президента «О мерах по стимулированию среднего бизнеса» представлен на общественное обсуждение. Документ разработан Министерством экономики и промышленности Узбекистана, пишет Norma.uz.

Для формирования класса собственников на основе развития среднего бизнеса предусматривается создание институциональной системы и условий привлечения кредитных ресурсов и иностранных инвестиций.

Для этого с 1 апреля 2020 года к субъектам среднего бизнеса планируется относить юридические лица, независимо от формы собственности, с числом занятых: в производственной сфере — от 100 до 150 человек, в строительстве — от 70 до 100 человек, в сельском хозяйстве, оптовой торговле — от 30 до 40 человек, розничной торговле и других непроизводственных отраслях — от 20 до 30 человек.

Как правило, предприятия среднего бизнеса создаются в отраслях по первичной переработке сырья и материалов в небольших объемах в трудоемких производствах, отмечается в документе.

Хозяйствующие субъекты с годовым оборотом от 1 до 3 млрд сумов планируется включить в категорию среднего бизнеса и освободить от уплаты НДС. Все льготы, предоставляемые субъектам малого бизнеса, должны будут применяться и к среднему бизнесу.

Ожидается, что, начиная с 1 апреля 2020 года, субъекты среднего бизнеса будут предоставлять ежеквартальную статистическую отчетность.

В соответствующие нормативно-правовые документы и в классификацию будут внесены изменения и дополнения в связи с введением понятия «среднее предпринимательство (бизнес)».

Ввести категорию «средний бизнес» и пересмотреть критерии малого и крупного бизнеса в сентябре поручил президент Шавкат Мирзиёев, отметив, что средний бизнес «сегодня играет особую роль в развитии экономики».

Он подчеркнул, что во многих странах субъекты предпринимательства разделены на три категории (малый, средний и крупный бизнес) и государство реализует отдельную политику по поддержке для каждой категории.