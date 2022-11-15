Строительно-монтажные работы на объекте, возводимом на месте бывшего стадиона школы №50 в махалле «Соглом авлод» («Здоровое поколение») в Андижане, остановлены с 13 ноября, сообщило Министерство строительства Узбекистана. Причиной указывается самовольное внесение заказчиком изменений в проектно-сметную документацию.

Решение принято после того, как 12 ноября Telegram-канал «Соядаги сиёсатчилар» поднял вопрос строительства многоэтажного здания на территории школы.

13 ноября прокуратура Андижанской области заявила, что 7200 кв. м территории школы в 2019 году были переданы в резерв хокимията города, после чего в 2020 году земля была выделена SXF Andijon City Stroy для застройки. При этом Министерство народного образования не возражало против передачи участка в резерв города.

Прокуратура также сообщила, что решение хокима города о выделении земли застройщику было подделано, в связи с чем в октябре текущего года было возбуждено уголовное дело. Тогдашний хоким Андижана Бахромжон Хайдаров летом был арестован.

Минстрой в своём сообщении также отмечает, что МНО в 2019 году дало согласие на передачу участка в резерв хокимията.

Компании SXF Andijon City Stroy было разрешено построить на участке «четырёхэтажный современный развлекательный комплекс по оказанию торговых и бытовых услуг», однако в проект были самовольно внесены изменения.

По всем документам, необходимым для строительства, были оформлены положительные заключения согласно постановлению правительства №370 от 18 мая 2018 года, подчёркивает Минстрой (20 апреля текущего года постановление утратило силу).

Ранее сообщалось, что с 2018 года почти 200 школ Узбекистана незаконно лишились части своих земель. Почти треть всех случаев была зафиксирована в Андижанской области, где 61 школа лишилась части своей территории площадью 24,8 га.