Председатель Государственного таможенного комитета Акмалхужа Мавлонов уволил пятерых сотрудников, подозреваемых в коррупции, и передал их следственным органам. Об этом сообщила пресс-служба ГТК.

На совещании 15 ноября глава комитета подверг критике тот факт, что, несмотря на неоднократные предупреждения, в системе встречаются сотрудники, причастные к коррупции.

«К сожалению, некоторые сотрудники, создавшие условия для предпринимателей, занимающихся незаконной деятельностью, ведут себя так: „Никто не видит и не знает, что я делаю“. Однако оперативные структуры таможенных органов вели за ними наблюдение в течение 5−6 месяцев», — говорится в сообщении.

В частности, в июне-сентябре Ташкентское областное таможенное управление провело оперативное изучение на пограничном таможенном посту «Ойбек» на границе с Таджикистаном и установило «факты и доказательства» того, что транспортные средства выезжали из страны груженные запрещенными к вывозу товарами, а в документах указывалось, что они были пустыми.

Акмалхужа Мавлонов сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Заместитель начальника пограничного таможенного поста «Ойбек» и трое сотрудников в тот же день уволены из таможенных органов и переданы следственным органам.

По данным ГТК, 15 ноября в 3:30 зафиксирована попытка незаконного ввоза товаров и материальных ценностей на погранично-таможенном посту специализированного таможенного комплекса «Ташкент-АЭРО» в Международном аэропорту Ташкента. Начальник смены этого поста также был освобождён от должности.

Глава комитета подверг критике сотрудников таможенных органов Ферганской области, которые предположительно помогли оставить товары на внутреннем рынке вместо реэкспорта. Один сотрудник таможенного поста «Коканд» был уволен, а ряд сотрудников подверглись дисциплинарному взысканию.