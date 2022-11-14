Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса 14 ноября прокомментировал передачу местности Унгор-Тепа Кыргызстану.

Депутат Абдумалик Акрамов от партии «Миллий тикланиш» отметил, что на горе Унгор-Тепа, которая считается одной из самых высоких точек в Ферганской долине и находится рядом с Наманганской областью, расположены радио- и телевизионные антенны Узбекистана и Кыргызстана.

Согласно Договору об отдельных участках государственной границы между странами, Узбекистан отдаёт данную местность площадью 35 гектаров Кыргызстану. (Мы писали, что депутаты в этот день приняли закон о ратификации данного договора, а также Соглашения о совместном управлении водными ресурсами Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища.)

Абдулла Арипов отметил, что подняться на вершину горы со стороны Узбекистана невозможно.

«Есть одна интересная деталь. Нельзя подняться на вершину горы со стороны Узбекистана — нет дороги. Дорога только со стороны Кыргызстана. Есть такой нюанс. Многие об этом не знают. Из-за того, что [дорога] с их стороны, мы предложили компромиссный вариант по совместному использованию [горы]. Мы создаём возможность для выделения им местности, но они должны создать условия, чтобы мы могли подняться и спуститься с горы. Есть такая договорённость», — отметил глава правительства.

О том, что Узбекистан готов уступить Кыргызстану местность Унгор-Тепа (Унгар-Тоо), стало известно в марте 2021 года по итогам государственного визита Садыра Жапарова в Узбекистан.

«Кыргызская сторона готова открыть транспортное и авиасообщение в узбекский анклав Сох, расположенный на территории Кыргызстана. Жители анклава могут свободно передвигаться через госграницу. В свою очередь узбекская сторона готова отдать Кыргызстану местность Унгар-Тоо, которая до этого времени была предметом спора и политической напряженности между жителями приграничья», — отмечала тогда администрация президента Кыргызстана.

Фото: Turmush.kg.

Высота горы Унгор-Тепа составляет 900 метров. По сообщениям кыргызстанских СМИ, на спорной территории ранее происходили конфликты. Kaktus.media пишет, что 22 августа 2016 года на гору с вертолёта высадились несколько сотрудников МВД Узбекистана и задержали четверых граждан Кыргызстана — сотрудников радиорелейной станции. 8 сентября их отпустили, а 18 сентября представители Узбекистана покинули гору.