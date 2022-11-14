Имам-хатиб мечети «Ислом бобо» в Кошкупырском районе Хорезмской области К. И. обвиняется в том, что потратил деньги, собранные якобы на строительство мечети, на собственные нужды. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Хорезмской области.

По данным ведомства, К. И. распространил объявление о сборе денег на возведение методом хашара новой мечети через социальные сети и среди прихожан. Ему удалось собрать более 40 млн сумов.

ОВД района возбудил уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 168 (мошенничество, совершённое с использованием служебного положения) Уголовного кодекса Узбекистана.

Ведутся доследственные действия. Контроль над ними установила прокуратура Хорезмской области.