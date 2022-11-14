После нашего недавнего визита в Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, мы, послы Франции, Германии, Великобритании и США в ОБСЕ, более, чем когда-либо, полны решимости оказывать комплексную поддержку комплексную безопасности в Центральной Азии.

ОБСЕ — крупнейшая организация, объединяющая 57 стран, занимающаяся вопросами обсуждения и поддержки европейской и евразийской безопасности. В организации существует убеждение, что безопасность можно укрепить, если рассматривать и продвигать вопросы безопасности коллективно — параллельно укрепляя экономическую, экологическую и человеческую безопасность и решая проблемы военной безопасности и транснациональных угроз. Таким образом можно обеспечить безопасность, защиту и процветание.

Сегодня мы все столкнулись с серьёзной угрозой глобальной безопасности в результате российской агрессии против Украины. Такой шаг подрывает основополагающие принципы европейской и евразийской безопасности и имеет глобальные последствия для продовольственной и энергетической безопасности, а также дестабилизирующие экономические последствия для соседних стран. Наши страны поддерживают принципы ОБСЕ и международной системы, основанной на правилах, включая территориальную целостность, суверенитет, неприменение силы и нерушимость границ. Мы призываем Россию прекратить эту войну и полностью вывести свои войска из Украины.

Мы пристально следим за развитием событий в других частях региона ОБСЕ. Мы признаём, что существуют вызовы, в частности, в связи с кризисом в Афганистане, представляющие угрозу региональной стабильности. В ответ применяются различные инструменты, в том числе по усилению пограничного контроля, борьбе с терроризмом и противодействию насильственному экстремизму. Деятельность ОБСЕ может помочь устранить факторы уязвимости и поддержать региональное взаимодействие и развитие. Мы благодарим наших партнёров в Центральной Азии за их непрерывную работу и поддержку по вопросам, связанным с Афганистаном.

Миссии ОБСЕ во всех странах Центральной Азии приносят реальную пользу благодаря экспертному опыту, информационно-просветительной деятельности, созыву конфликтующих групп и взаимодействию на всех уровнях по всей стране.

Мы сделали несколько наблюдений в ходе нашей поездки. Во-первых, мы признаём важность совместной работы над угрозами безопасности — многие угрозы, с которыми мы сталкиваемся, являются общими, и наши страны готовы к сотрудничеству, в том числе с использованием инструментов, предоставляемых ОБСЕ.

Во-вторых, мы признаём важность более тесного взаимодействия между странами Центральной Азии для обеспечения экономической безопасности. ОБСЕ играет важную роль в развитии торговли, транспорта и цифровых технологий. Процветание, строящееся на взаимодействии и сотрудничестве между мирными государствами, имеет решающее значение для устойчивого развития. Экономическая безопасность укрепляется за счёт решительного подхода к борьбе с коррупцией, эффективного управления, верховенства закона и экономической диверсификации.

В-третьих, мы видим важность расширения регионального сотрудничества по вопросам климата и энергетики, включая управление водными ресурсами и переход к зелёной энергии. Климатический кризис представляет собой реальную угрозу для нашего будущего. ОБСЕ может сыграть важную роль в водной дипломатии и управлении водными ресурсами. По мере того, как изменение климата усугубляет проблему нехватки воды, трансграничное сотрудничество будет иметь всё более важное значение. ОБСЕ уже играет вспомогательную роль в расширении двустороннего и регионального сотрудничества в этих сферах, в том числе в области устойчивого производства энергии. ОБСЕ также проводит важную работу по обеспечению защиты критически важной энергетической инфраструктуры и укреплению энергетической безопасности в Центральной Азии.

Наконец, укреплению безопасности способствуют свобода СМИ, открытые и честные выборы и гарантии свободы самовыражения во всём регионе ОБСЕ. Безопасность человека и гендерное равенство являются ключевым элементом безопасности на Родине, региональной безопасности и безопасности во всём регионе ОБСЕ. ОБСЕ может поддержать важнейшие реформы посредством деятельности своих миссий на местах, БДИПЧ, Представителей по вопросам свободы СМИ, Верховного комиссара по делам национальных меньшинств и работы отделов Секретариата.

Мы благодарим за радушный приём наших партнёров в Центральной Азии, оказанный во время нашего визита в регион. Центральная Азия является важным регионом. Мы готовы сотрудничать с вами по ряду вопросов обеспечения комплексной безопасности, в том числе по линии ОБСЕ.

Посол Кристин Фажес, Постоянный представитель делегации Франции при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

Посол Геза Бройтигам, Постоянный представитель Федеративной Республики Германия при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

Посол Нил Буш, Постоянный представитель Великобритании при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

Посол Майкл Карпентер, Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе