Продавцы, работающие на книжных рядах под открытым небом в парке «Голубые купола» в Ташкенте, обеспокоены новостью о возможном сносе рядов. Они записали видеообращение к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, в котором просят сохранить единственный букинистической рынок столицы, давно ставший одной из визитных карточек города.

Поводом для обращения к главе государства стали планы хокимията Мирабадского района выставить место, которое занимают книжные ряды, на аукцион. Пресс-служба хокимията в своём сообщении после появления обращения подтвердила, что вопрос выставления участка на K-SAVDO (платформа аукционов по реализации мест выездной торговли и их регистрации) согласовывается с ответственными организациями, но отметила, что пока он на аукцион не выставлен.

В хокимияте также заявили, что представители администрации ранее разъясняли продавцам, что участок должен быть зарегистрирован согласно законодательству.

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».

«Две недели назад к нам приходили люди из районного хокимията и сообщили, что это место выставят на аукцион. У нас нет таких денег, чтобы выкупить это место, и мы боимся, что нас попросту выгонят», — рассказала «Газете.uz» одна из продавщиц.

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».

Работники рядов говорят, что им ежегодно выдавали документ о дислокации, позволяющий торговать на выделенной территории за установленную государством сумму. После карантина, введённого в связи с пандемией коронавируса, дислокацию перестали выдавать, но продавцы продолжали платить налог, говорят они в обращении.

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».

Продавцы отмечают, что боятся потерять свои рабочие места. Сюда приезжают за книгами со всего Узбекистана. Здесь можно найти как новые, так и старые и редкие книги, которые давно не издаются.

У большинства работников за многие годы сформировалась своя база клиентов, которые могут заказать у них нужные книги и журналы. Несмотря на то, что они конкуренты, продавцы часто советуют покупателям обратиться к коллегам, если у них нет того или иного издания.

Фото: Пресс-служба хокимията Мирабадского района.

Днём работники книжных рядов встретились с хокимом Мирабадского района Шухратом Пулатовым. Он их выслушал и пообещал, что в понедельник придёт на место, чтобы детально обсудить данный вопрос.