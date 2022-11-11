Двое мужчин застрелили стервятника, сообщил Telegram-канал Ekologuz. В канале опубликовано фото охотников с трофеем, где и когда произошёл этот случай, неизвестно.

Генеральная прокуратура Узбекистана заявила, что начала проверку инцидента.

Охота на стервятника запрещена, он внесён в Красную книгу Узбекистана. Этот вид охраняется в горных заповедниках и национальных парках.

Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды сообщил, что совместно с экологическим патрулём выясняет место, где была поймана птица, и личности людей на фотографии.

Согласно статье 202 Уголовного кодекса, уничтожение видов животного или растительного мира, занесённых в Красную книгу, наказывается штрафом от 400 до 600 базовых расчётных величин или ограничением свободы от трёх до пяти лет либо лишением свободы от трёх до пяти лет.

В случае возмещения ущерба, причинённого в отношении редких и исчезающих видов животного и растительного мира, занесённых в Красную книгу, в пятикратном размере, наказание в виде ограничения свободы и лишения свободы не применяется.