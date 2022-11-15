Личности двух мужчин, сфотографировавшихся с мёртвым стервятником, установлены, сообщила пресс-служба Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Узбекистана.

Члены группы «Экологический патруль», состоящей из сотрудников Госкомэкологии и Министерства внутренних дел, в ходе расследования установили, что фотография была сделана в 2018 году на территории фермерского хозяйства «50-летие Победы» в городе Ханабаде Андижанской области.

Жители города птицу не убивали, они нашли её мёртвой и сфотографировались с ней, говорится в сообщении. На фото один из мужчин держит ружьё, из-за чего появились предположения, что птица была застрелена. Сейчас оба мужчины находятся за границей.

Напомним, охота на стервятника в Узбекистане запрещена, он внесён в Красную книгу. Этот вид охраняется в горных заповедниках и национальных парках.