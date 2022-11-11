Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов прокомментировал сообщения о предоставлении статуса наблюдателя при Организации тюркских государств непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра.

«По итогам саммита никакого отдельного решения по Северному Кипру не подписывалось», — заявил он.

«Узбекистан строго руководствуется нормами международного права, в особенности в вопросах суверенитета независимости и территориальной целостности государства. О признании Северного Кипра в качестве независимого государства речи быть не может», — заявил Владимир Норов, отвечая на вопрос журналиста, может ли принятие Северного Кипра в организацию, если таковое было, означать его признание как независимого государства.

Глава МИД Узбекистана напомнил, что Северный Кипр уже имеет статус наблюдателя в таких международных организациях как Организация исламского сотрудничества и Организация экономического сотрудничества.

«Кроме того, Северный Кипр уже почти 30 лет участвует в мероприятиях Международной организации тюркской культуры в качестве наблюдателя (ТЮРКСОЙ). И никто сегодня вопросов по этому поводу не задаёт», — сказал он.

«То, что турки-киприоты заинтересованы в более тесных обменах и сотрудничестве с родственными народами стран Организации тюркских государств, — это естественный процесс. При этом все эти вопросы регулируются исключительно правовыми документами организации и законодательством наших стран», — подчеркнул Владимир Норов.

Отметим, ранее в день саммита глав государств ОТГ министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в Twitter, что «Турецкая Республика Северного Кипра была принята в качестве члена-наблюдателя Организации тюркских государств».

Турецкая Республика Северного Кипра — частично признанное государство, занимающее северную треть острова Кипр, расположенного в границах Республики Кипр, признано только Турцией.