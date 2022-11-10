В Навоийской области задержаны трое при попытке продать землю, отведённую под строительство теплицы, сообщила пресс-служба МВД.

По данным ведомства, трое граждан с помощью маклера пытались незаконно продать 2 га земли, выделенную хокимиятом на имя сына одного из подозреваемых, за 200 тысяч долларов. Земля была отведена для постройки теплицы на льготных условиях.

Так как земля не подлежала продаже, а потенциальный покупатель являлся застройщиком и собирался построить здесь типовые дома, ему пообещали решить этот вопрос за дополнительные 20 тысяч долларов.

Возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана, ведётся следствие.