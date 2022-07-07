7 июля, спустя почти неделю после применения в Нукусе специальных технических средств для разгона демонстраций, пресс-служба МВД Узбекистана показала видеоролик о том, как эти средства работают. Корреспондент «Газеты.uz» запечатлел эти средства и последствия их применения 3 июля. Фотографии нам также присылали читатели.

В ролике рассказывается, что правоохранительные органы использовали водомёты производства Южной Кореи, которые использовались в 2020 году для дезинфекции улиц против коронавируса, но с применением красного красителя (красные лужи на улицах Нукуса многие приняли за кровь, потом появилось уточнение, что это вода).





Кроме того, использовались гранаты с токсичным газом и шумовым эффектом, который вызывает раздражение глаз и дыхательных путей. Применялись также гранаты с несмываемой цветной краской, используемой «для идентификации лидеров и участников». Были гранаты, газ из которых раздражает и дыхательные пути, и кожу. Нукусцы 2 июля сообщали нам, что 1 июля умывались в фонтане возле здания Жокаргы Кенеса, чтобы убрать раздражение.

МВД также показало шумовую гранату, которая оглушает человека на 15 секунд. Граната White Smoke 303 распыляет белый дым. Цель её использования — «отвлечение внимания врага от личного состава для перегруппировки». Другая граната 303 STRV при разрыве стреляет резиновыми шариками в радиусе 20−30 метров. Чем она ближе к людям, тем ранение может быть сильнее. Ранение от них примерно такое же, как от травматического оружия, сообщает сотрудник на видео.

Фото снято 2 июля жителем Нукуса.

«Эти гранаты произведены согласно стандартам, привезены из-за рубежа, проверены. Они не приводят к смерти, а используются во время массовых беспорядков для успокоения, разгона людей. Граната 717 STRV может привести к ранениям при близком контакте — если она окажется в руках или попадёт в ту или иную часть тела», — говорит голос на видео.

Накануне президент Узбекистана поручил дать справедливую оценку действиям всех участников событий в Нукусе. Если силовые структуры превысили силу, они также должны быть привлечены к ответственности, заявил он.

Фото

Вот как выглядела улица Ерназара Алакоза, где применялись водомёты, утром в понедельник, 4 июля:

Ниже показаны спецсредства и их части, которые наш корреспондент видел на улицах Нукуса сразу по прибытии 3 июля, а также в больнице.