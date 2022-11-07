В Узбекистане только в 3% школ имеется учебное оружие. Об этом на пленарном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса 1 ноября сообщил заместитель председателя Комитета по вопросам науки, образования, культуры и спорта, депутат, народный поэт Узбекистана Икболжон Мирзаалиев (Икбол Мирзо).

На заседании обсуждался ответ Министерства народного образования касательно парламентского запроса о начальной допризывной подготовке и патриотическом воспитании учеников в школах. Икболжон Мирзаалиев заявил, что общественный союз при Министерстве обороны, который он ранее возглавлял, изучал и часто критиковал работу в этом направлении в школах.

По его словам, оборона страны связана с воспитанием в школах.

«Ситуация в школах 5−6 лет назад была ужасной. Но до настоящего времени она значительно не улучшилась. Наш уважаемый президент, главнокомандующий провёл очень большие реформы. Не хватало специалистов, учителей, были проблемы с зарплатой учителей. Привлечение к урокам [начальной допризывной подготовки] высокопоставленных офицеров, освобождённых от воинской службы, было очень правильным решением. Потому что общение и уроки людей, имеющих военный опыт, на учеников воздействует по-другому», — заявил он.

Парламентарий сообщил, что только в 3% школ страны есть учебное оружие и учебно-тренировочные тиры.

«Как в таких условиях у ребёнка появится чувство [патриотизма], если он никогда не держал в руках оружие? Когда мы учились, во всех школах было не менее 10 автоматов АКМ (автомат Калашникова модернизированный — ред.), мы держали их в руках и испытывали восторг. Да, чуть позже это оружие забрали исходя из некоторых соображений. Но нам предстоит ещё много работы в этом вопросе. В некоторых наших школах до сих пор нет военных полей. Одним словом, к этому вопросу нужно отнестись серьезно и установить контроль», — сказал Икболжон Мирзаалиев.

Он привёл цитату, по его словам, принадлежащую Амиру Темуру: «Хочешь мира, готовься к войне». Согласно открытым данным, формулировка фразы «Si vis pacem, para bellum» принадлежит римскому историку Корнелию Иепоту (94−24 до н. э.). Уже в эпоху античности эта фраза стала крылатой. Её повторил, несколько изменив, римский военный писатель Вегеций.

«Есть известное изречение нашего предка [Амира] Темура: „Хочешь мира, готовься к войне“. События, происходящие на территории бывшей Союза, сотни тысяч людей, покидающих родину после объявления частичной мобилизации, ещё раз показывают серьёзность этого вопроса», — сказал депутат.

После объявления «частичной мобилизации» президентом России Владимиром Путиным 21 сентября из РФ уехали около 400 тысяч россиян, сообщала в начале ноября DW.

За первые девять месяцев года в Узбекистан прибыло свыше 395 тысяч граждан России, из них 80,5% прошли регистрацию в органах внутренних дел. Больше половины прибывших приехали за последние месяца — с июля по сентябрь.