В январе-сентябре в Узбекистан в туристических целях прибыло свыше 395,11 тысячи граждан России, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (190,5 тысячи). Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета по статистике. Данные о выехавших не приводятся.

55,9%, или 220,7 тысячи прибывших, — это мужчины, 44,1%, или 174,4 тысячи, — женщины.

Число граждан России, въезжающих в Узбекистан, растёт с февраля, но большая часть — 209,5 тысячи (53%) — пришлась на последние три месяца. Только в сентябре границу пересекли 78,3 тысячи россиян.

Количество граждан России, прибывших в Узбекистан в январе-сентябре 2022 года

Месяц

Всего прибывших

мужчины

женщины

январь

16 604

10 381

6 223

февраль

14 173

9 170

5 003

март

24 625

14 589

10 036

апрель

29 284

16 407

12 877

май

47 493

26 249

21 244

июнь

53 421

28 169

25 252

июль

61 608

31 903

29 705

август

69 648

35 607

34 041

сентябрь

78 254

48 213

30 041







В пятницу УзА со ссылкой на Главное управление миграции и оформления гражданства МВД (ГУМиОГ) сообщило, что за девять месяцев в страну прибыло 318156 россиян. В Госкомстате «Газете.uz» уточнили, что в статистике МВД речь идёт о гражданах России, прошедших регистрацию в Узбекистане, тогда как комитет учитывает всех граждан, перешедших границу.

Россияне, въезжающие в страну, освобождаются от обязанности регистрации в течение 15 дней с даты въезда (до июня этот срок составлял 7 дней), затем они должны зарегистрироваться в органах внутренних дел. В ГУМиОГ сообщили о регистрации 210902 мужчин и 107254 женщин. Таким образом, 80,5% граждан России находились или продолжают находиться в Узбекистане более 15 дней.

За первое полугодие в Узбекистане зарегистрировался 128981 россиянин, то есть в среднем в месяц регистрировались по 21,5 тысячи граждан РФ. Однако за последние три месяца средний показатель возрос в 3 раза.

В частности, 189175 граждан России, или почти 60%, прошли регистрацию только за последние три месяца, то есть по 63,1 тысячи человек в месяц в среднем. В июле-августе зарегистрировались 121757 мужчин и 67688 женщин.