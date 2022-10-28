В январе-сентябре в Узбекистан в туристических целях прибыло свыше 395,11 тысячи граждан России, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (190,5 тысячи). Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета по статистике. Данные о выехавших не приводятся.
55,9%, или 220,7 тысячи прибывших, — это мужчины, 44,1%, или 174,4 тысячи, — женщины.
Число граждан России, въезжающих в Узбекистан, растёт с февраля, но большая часть — 209,5 тысячи (53%) — пришлась на последние три месяца. Только в сентябре границу пересекли 78,3 тысячи россиян.
Количество граждан России, прибывших в Узбекистан в январе-сентябре 2022 года
|Месяц
|Всего прибывших
|мужчины
|женщины
|январь
|16 604
|10 381
|6 223
|февраль
|14 173
|9 170
|5 003
|март
|24 625
|14 589
|10 036
|апрель
|29 284
|16 407
|12 877
|май
|47 493
|26 249
|21 244
|июнь
|53 421
|28 169
|25 252
|июль
|61 608
|31 903
|29 705
|август
|69 648
|35 607
|34 041
|сентябрь
|78 254
|48 213
|30 041
В пятницу УзА со ссылкой на Главное управление миграции и оформления гражданства МВД (ГУМиОГ) сообщило, что за девять месяцев в страну прибыло 318156 россиян. В Госкомстате «Газете.uz» уточнили, что в статистике МВД речь идёт о гражданах России, прошедших регистрацию в Узбекистане, тогда как комитет учитывает всех граждан, перешедших границу.
Россияне, въезжающие в страну, освобождаются от обязанности регистрации в течение 15 дней с даты въезда (до июня этот срок составлял 7 дней), затем они должны зарегистрироваться в органах внутренних дел. В ГУМиОГ сообщили о регистрации 210902 мужчин и 107254 женщин. Таким образом, 80,5% граждан России находились или продолжают находиться в Узбекистане более 15 дней.
За первое полугодие в Узбекистане зарегистрировался 128981 россиянин, то есть в среднем в месяц регистрировались по 21,5 тысячи граждан РФ. Однако за последние три месяца средний показатель возрос в 3 раза.
В частности, 189175 граждан России, или почти 60%, прошли регистрацию только за последние три месяца, то есть по 63,1 тысячи человек в месяц в среднем. В июле-августе зарегистрировались 121757 мужчин и 67688 женщин.