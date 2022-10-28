В январе-сентябре в Узбекистан в туристических целях прибыло свыше 395,11 тысячи граждан России, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (190,5 тысячи). Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета по статистике. Данные о выехавших не приводятся.

55,9%, или 220,7 тысячи прибывших, — это мужчины, 44,1%, или 174,4 тысячи, — женщины.

Число граждан России, въезжающих в Узбекистан, растёт с февраля, но большая часть — 209,5 тысячи (53%) — пришлась на последние три месяца. Только в сентябре границу пересекли 78,3 тысячи россиян.

Количество граждан России, прибывших в Узбекистан в январе-сентябре 2022 года

Месяц
Всего прибывших
мужчины
женщины
январь
16 604
10 381
6 223
февраль
14 173
9 170
5 003
март
24 625
14 589
10 036
апрель
29 284
16 407
12 877
май
47 493
26 249
21 244
июнь
53 421
28 169
25 252
июль
61 608
31 903
29 705
август
69 648
35 607
34 041
сентябрь
78 254
48 213
30 041


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В пятницу УзА со ссылкой на Главное управление миграции и оформления гражданства МВД (ГУМиОГ) сообщило, что за девять месяцев в страну прибыло 318156 россиян. В Госкомстате «Газете.uz» уточнили, что в статистике МВД речь идёт о гражданах России, прошедших регистрацию в Узбекистане, тогда как комитет учитывает всех граждан, перешедших границу.

Россияне, въезжающие в страну, освобождаются от обязанности регистрации в течение 15 дней с даты въезда (до июня этот срок составлял 7 дней), затем они должны зарегистрироваться в органах внутренних дел. В ГУМиОГ сообщили о регистрации 210902 мужчин и 107254 женщин. Таким образом, 80,5% граждан России находились или продолжают находиться в Узбекистане более 15 дней.

За первое полугодие в Узбекистане зарегистрировался 128981 россиянин, то есть в среднем в месяц регистрировались по 21,5 тысячи граждан РФ. Однако за последние три месяца средний показатель возрос в 3 раза.

В частности, 189175 граждан России, или почти 60%, прошли регистрацию только за последние три месяца, то есть по 63,1 тысячи человек в месяц в среднем. В июле-августе зарегистрировались 121757 мужчин и 67688 женщин.