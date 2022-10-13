Президент Шавкат Мирзиёев поручил ускорить приватизацию акций и долей в предприятиях химической отрасли, принадлежащих государству и обществу «Узкимёсаноат». Этот шаг призван привлечь в отрасль прямые инвестиции и улучшить эффективность компаний, сообщил Spot со ссылкой на постановление президента от 10 октября.

Агентству по управлению государственными активами (АУГА) и другим заинтересованным ведомствам поручено с привлеченными международных консалтинговых компаний завершить конкурсы по продаже активов до 1 октября 2023 года. К этой дате должны быть подписаны соглашения с покупателями.

Продаже подлежат следующие активы:

АО «Ферганаазот» (99,02% акций) — до декабря 2022 года;

ООО Первый резинотехнический завод (100% акций) — I квартал 2023 года;

АО Дехканабадский калийный завод (100%) — II квартал 2023;

ООО Кызылкумский фосфоритный комплекс (100%) — II квартал 2023;

ООО «Кимётранс-логистик» (100%) — II квартал 2023;

ООО «Хамкор-кимёсервис» (100%) — II квартал 2023;

ООО «Кимётранс» (25%) — II квартал 2023;

ООО «Кимёгартаомчи» (100%) — III квартал 2023;

ООО «Осиё техно-проект инжиниринг» (51%) — III квартал 2023;

ООО «Кимёсавдотаъминот» (22,98%) — III квартал 2023.

Средства, полученные от продажи пакетов государства и «Узкимёсаноат» в уставном фонде «Ферганаазота», в равных долях будут направлены в госбюджет и Фонд химической промышленности.

После оформления купли-продажи пакета акций в «Ферганаазот» в уставном капитале предприятия могут измениться доли.

Распределение средств, поступивших от продажи Дехканабадского калийного завода, Первого резинотехнического завода, Кызылкумского фосфоритного комплекса, «Кимётранс-логистик», «Хамкор-кимёсервис» и «Кимётранс», будут проходить по согласованию с Кабинетом министров.

Доли в «Кимёгартаомчи», «Осиё техно-проект инжиниринг» и «Кимёсавдотаъминот» передаются на баланс АУГА.

В начале августа АУГА сообщило о получении 10 заявок на покупку 99,02% акций завода «Ферганаазот». К активу проявили интерес международные инвесторы из стран Европы, Азии и Америки. Из 10 претендентов половина предоставили полный пакет документов для предварительной квалификации (RFQ) — её агентство объявило в начале июня. В ходе рассмотрения заявок одна из них была отклонена по причине несоответствия квалификационным критериям. Оставшиеся четыре претендента были допущены к следующему этапу.

Завод «Ферганаазот» основан в 1962 году. Сейчас он входит в число крупнейших производителей азотных удобрений (до 2,8 миллона тонн в год), дефолиантов и ацетатов целлюлозы. Предприятие стало одним из самых рентабельных среди компаний с госучастием. Чистая прибыль в 2020 году составила 292,6 млрд сумов, а за 2021 год оно заработало 348,8 млрд сумов.