Хоким Тахиаташского района Илхом Маткаримов был задержан по подозрению в получении у руководителя фермерского хозяйства 100 млн сумов путём мошенничества. Задержание произошло 1 ноября, прокуратура Каракалпакстана сообщила об этом 5 ноября.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 168 (мошенничество), статье 25 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и части 2 статьи 211 (дача взятки) Уголовного кодекса Узбекистана.

Следственные действия по уголовному делу ведутся прокуратурой Каракалпакстана.

В прокуратуре опровергли сообщения в социальных сетях об обвинении и задержании супруги Илхома Маткаримова.