Проект AlterEgo посвятил очередной выпуск Афганистану. В интервью проекту специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев рассказал о том, как временное правительство страны пытается бороться с наркоманией и производством наркотиков на своей территории.

«В Кабуле есть река Кабул, которая практически высохла. И в русло этой реки спускались средь бела дня при прежнем режиме тысячи наркоманов: они закрываются

одеялами и употребляют наркотики, продают наркотики. Полиция, военные — никто с этим ничего не делал при прежнем режиме. Сейчас уже вы не увидите в Кабуле, Мазари-Шарифе или в Кандагаре таких открытых притонов», — рассказал Исматулла Иргашев.

Фото: Илья Варламов. Август 2021 года

По словам спецпредставителя, талибы отправили в медицинские учреждения на принудительное лечение 13 тысяч наркоманов и теперь просят международное сообщество помочь в строительстве больницы для лечения наркозависимых людей.

«Вице-премьер временного правительства Афганистана Абдул Салам Ханафи сказал, что в стране насчитывается более 5 миллионов наркоманов, из них около одного миллиона — это женщины и дети, и он говорит что это очень серьезная проблема, которую нужно решать, и просит помощи. При прежнем режиме каких-то программ борьбы с этим я не встречал», — заявил Исматулла Иргашев.

Ведущий Кирилл Альтман отметил, что по утверждениям западных СМИ наркотрафик из Афганистана увеличился в разы.

«Многие посевные площади сейчас уничтожены движением „Талибан“, но если говорить о наркотрафике готовых наркотиков, то можно судить и о том, что они были приготовлены заготовлены заранее. Это запасы, это не производство нынешнее. Это запасы, которые на фабриках в маленьких лабораториях перерабатываются в дорогостоящие наркотические вещества и распространяются. Да, это наблюдается, потому что в стране очень сложное экономическое положение», — подчеркнул спецпредставитель по Афганистану.

Исматулла Иргашев подтвердил мнение, что производство и продажа наркотиков являются весомой поддержкой для экомики Узбекистана.

«Несколько лет тому назад я общался с западными военными. Я говорил: „Вы прекрасно знаете, где афганские дехкане сеют опиум, мак и так далее. Почему вы не уничтожаете, не сжигаете эти поля?“ Тогда они мне ответили: „А чем тогда будет жить народ?“ То есть западные военные мне сказали: „Мы не можем их уничтожить, потому что мы тогда лишим народ источника дохода, источника содержания своей семьи“».

Дипломат подчеркнул: «Пока будет хаос в экономике, пока будет гуманитарный кризис, Афганистан не только будет оставаться источником наркопроизводства, наркотрафика, но и, к сожалению, источником для радикальных, экстремистских и террористических сил. Почему до сих пор не искоренен ИГИЛ из Афганистана? Потому что буквально за какие-то гроши молодые люди готовы идти в ряды исламского государства, готовы за обеспечение своей семьи деньгами или продуктами питания идти и подрывать себя».

«Поэтому наш президент [Шавкат Мирзиёев] обращает внимание на то, что нельзя сейчас оставлять один на один Афганистан с этими проблемами. Иначе [это повлияет] не только на нас, но на весь регион в глобальном масштабе», — напомнил он.

Напомним, в апреле 2022 года временное правительство Афганистана строго запретило любое выращивание опийного мака и всех растений, из которых производятся наркотические средства. Однако, как сообщили в Управлении ООН по наркотикам, урожай нынешнего года под действие этого указа в основном не подпадал. Доходы афганских фермеров от продажи опийного мака выросли с 425 млн долларов в 2021 году до 1,4 млрд долларов в 2022-м. По данным ПРООН, урожай мака, собранный в 2022 году может быть переработан в 350−380 тонн героина.