2022 год стал самым прибыльным за последнее время для производителей опиума в Афганистане: объёмы выращивания опийного мака увеличились почти на треть на фоне резкого роста цен. Это произошло в условиях гуманитарного и экономического кризисов, обострившихся после захвата власти в стране талибами, заявили в Управлении ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

«Производство опиума в Афганистане — последние данные и новые угрозы» — первый доклад о незаконной торговле опиумом, который УНП ООН подготовило с момента возвращения талибов к власти в августе 2021 года.

Опиум — основной ингредиент для производства не только героина, который распространяют наркодилеры, но и целого класса опиоидных препаратов, отпускаемых по рецепту врача: миллионы пациентов во всём мире полагаются на них в качестве обезболивающих, говорится в сообщении. При этом в ряде стран, например, в США, растёт злоупотребление такими препаратами, широко распространена проблема опиоидной зависимости.

Запрет или нет?

В апреле 2022 года временное правительство Афганистана строго запретило любое выращивание опийного мака и всех растений, из которых производятся наркотические средства. Однако, как уточняют в УНП, урожай нынешнего года под действие этого указа в основном не подпадал.

Но сейчас фермерам в Афганистане предстоит принять непростое решение, сажать ли опийный мак в расчёте на следующий год: пока непонятно, насколько серьёзно талибы будут обеспечивать соблюдение запрета. Посевная для получения основного урожая в 2023 году должна быть завершена к началу ноября нынешнего года.

«Афганские фермеры оказались в ловушке незаконной маковой экономики, и участившиеся случаи конфискации опиатов в Афганистане свидетельствуют о том, что преступный оборот этих веществ не ослабевает», — заявила исполнительный директор УНП ООН Гада Вали, представляя новое исследование.

Согласно выводам УНП ООН, площадь посевов опийного мака в 2022 году в Афганистане увеличилась на 32% по сравнению с предыдущим годом и составила 233 тысячи га. Это третий по величине показатель с момента начала мониторинга. 73% общей площади посадок были сосредоточены в юго-западных районах страны. Там же был зарегистрирован и наибольший прирост урожая. Так, в провинции Гильменд под выращивание опийного мака была отведена пятая часть всех пахотных земель.

Доход утроился

После объявления в апреле о запрете на выращивание мака цены на опиум подскочили. Между тем, доходы афганских фермеров от продажи опийного мака выросли более чем в три раза: с 425 млн долларов в 2021 году до 1,4 миллиарда в 2022 году.

Этот показатель равен почти трети всего дохода, который получило сельское хозяйство страны, в то время как в 2021 году продажа опийного мака принесла лишь 9% прибыли агросектора Афганистана.

При этом, как следует из недавнего обзора Программы развития ООН (ПРООН), рост доходов необязательно привёл к росту покупательной способности или благосостояния людей: за тот же период резко возросла инфляция, а цены на еду выросли в среднем на 35%.

Из расчётов ПРООН следует, что урожай мака, собранный в 2022 году, может быть переработан в 350−380 тонн героина экспортного качества с чистотой 50−70%.

Активизировать борьбу с наркоторговлей

Собранные УНП ООН данные о конфискации партий наркотиков, поступающих из Афганистана, свидетельствуют о том, что незаконный оборот опиатов с августа 2021 года, когда в стране сменилась власть, не прерывался. Афганские поставки обеспечивают опиатами около 80% всех потребителей в мире.

«Международное сообщество должно помочь афганскому народу в удовлетворении основных потребностей и активизировать действия, чтобы остановить преступные группировки, которые торгуют героином, причиняя вред людям по всему миру», — заявила Гада Вали.