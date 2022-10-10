Председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев на заседании профильного комитета парламента страны 10 октября рассказал о проекте соглашения по линии границы с Узбекистаном, о том, сколько земли отошло соседней стране и что получил Кыргызстан, сообщило издание 24.kg.
По его словам, после двухлетних переговоров стороны «пришли к взаимопониманию и заключили соглашение».
Суммарно за Кыргызстаном остаётся более 19 тысяч га земли, за Узбекистаном остаётся территория воды Кемпир-Абадского (Андижанского) водохранилища — 4485 га, но управлять им будут совместно две страны.
Камчыбек Ташиев также напомнил, что за счёт снижения уровня воды в водохранилище освободились 1200 га, «Это переходит к нам», — сказал он.
Кроме этого, Кыргызстан получает следующие местности:
- Гавасай — 12949 га,
- Кок-Серек — 105 га,
- Баястан — 212 га,
- Унгар-Тоо − 35 га,
- Ак-Таш — 100 га,
- Кара-Белек — 25 га
- и другие участки в Ошской и Джалал-Абадской областях (в Сузакском и Узгенском районах, предположительно, по 1000 га).
Начало Шариханского канала поделили по 19,5 га каждой стороне.
Напомним, ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров сообщил, что для управления Кемпир-Абадским водохранилищем с Узбекистаном будет создано совместное предприятие с долями 50/50.