Председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев на заседании профильного комитета парламента страны 10 октября рассказал о проекте соглашения по линии границы с Узбекистаном, о том, сколько земли отошло соседней стране и что получил Кыргызстан, сообщило издание 24.kg.

По его словам, после двухлетних переговоров стороны «пришли к взаимопониманию и заключили соглашение».

Суммарно за Кыргызстаном остаётся более 19 тысяч га земли, за Узбекистаном остаётся территория воды Кемпир-Абадского (Андижанского) водохранилища — 4485 га, но управлять им будут совместно две страны.

Камчыбек Ташиев также напомнил, что за счёт снижения уровня воды в водохранилище освободились 1200 га, «Это переходит к нам», — сказал он.

Кроме этого, Кыргызстан получает следующие местности:

Гавасай — 12949 га,

Кок-Серек — 105 га,

Баястан — 212 га,

Унгар-Тоо − 35 га,

Ак-Таш — 100 га,

Кара-Белек — 25 га

и другие участки в Ошской и Джалал-Абадской областях (в Сузакском и Узгенском районах, предположительно, по 1000 га).

Начало Шариханского канала поделили по 19,5 га каждой стороне.

Напомним, ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров сообщил, что для управления Кемпир-Абадским водохранилищем с Узбекистаном будет создано совместное предприятие с долями 50/50.