Правительства Узбекистана и Кыргызстана создадут совместное предприятие для управления Кемпир-Абадским (Андижанским) водохранилищем на границе двух стран, сообщил в Facebook президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Глава государства заявил, что провел встречу с обеспокоенными жителями районов, расположенных у Кемпир-Абадского водохранилища, и разъяснил им ситуацию относительно уточнения границ Узбекистана и Кыргызстана. Напомним, ожидается, что две страны завершат процесс делимитации и демаркации границ до конца 2022 года.

«В целом, в нашу пользу почти 99% спорных земель. Кемпир-Абад ранее полностью контролировала узбекистанская сторона, но сейчас мы договорились о том, что создадим совместное предприятие с долями 50/50 и будет совместно управлять плотиной [водохранилища]», — написал он.

По словам главы Кыргызстана, уровень воды водохранилище будет понижен с 908-й горизонтали до 900-й. В результате 1246 га земли на берегах водохранилища освободятся и кыргызстанцы смогут использовать их для сельского хозяйства.

Кроме того, Садыр Жапаров сообщил, что через некоторое время будет объявлено о судьбе остальных приграничных районах, вероятно, имея в виду итоги переговоров о делимитации границ с Узбекистаном.

«Вы примете эти новости с радостью. Вы не сможете ничего предъявить нам, кроме благодарности. Мы не отдали ни одного сантиметра земли. Мы, наоборот, только получили», — заявил президент Кыргызстана.

Водохранилище расположено на границах Андижанской области Узбекистана и Ошской и Джалал-Абадской областей Кыргызстана. Оно было построено в 1983 году. В него стекаются воды рек Тар, Кара-Кульджа и Кара-Дарья.