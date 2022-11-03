Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 ноября ознакомился с презентацией мер по поддержке тепличных хозяйств. В этот же день глава государства подписал постановление о поддержке тепличных хозяйств. Это произошло через несколько дней после того, как владельцы теплиц из разных регионов приехали в Ташкент, чтобы выразить недовольство отключением подачи газа (всего было отключено 268 теплиц).

В сообщении пресс-службы президента говорится, что в Узбекистане насчитывается 3142 теплиц. Их общая площадь составляет более 6300 га, из них 4300 га теплиц организованы за последние пять лет. 51% теплиц используют природный газ, 26% — уголь, 23% — пар и альтернативные источники энергии.

Отмечается, что ограничения на внешних рынках и разрывы транспортно-логистических связей негативно сказались на этой сфере. Приводится такой пример: если в бизнес-плане большинства теплиц заложена себестоимость продукции из расчёта 600 долларов на 1 тонну, то в 2020 году этот показатель вырос до 900 долларов, в 2021 году — до 1200 долларов. У некоторых тепличных хозяйств возникла задолженность по кредитам, налогам, за природный газ и электроэнергию.

Стоимость 1000 кубометров природного газа, составляющего 40% в себестоимости продукции, в Узбекистане составляет 90 долларов, в среднем 110 долларов при применении коэффициента 1,4 для потребления сверх лимита. Для равнения: в Туркменистане — 6 долларов, а в Казахстане — 76 долларов.

Из-за инкассовых платёжных поручений, наложенных на должников, теплицы, работающие в убыток, производят и продают продукцию наличными. Семена, удобрения, химикаты и так далее, приобретенные за наличный расчет с НДС, приводят к увеличению себестоимости продукции.

Согласно расчётам, 40% теплиц в стране задолжали по кредитам, налогам и счетам за электроэнергию. Истёк срок погашения кредитов на 8 трлн сумов. Кроме того, есть задолженность по газу — 79 млрд сумов, налоговым платежам — 32,7 млрд сумов и электроэнергии — 4,8 млрд сумов.

Подписанным президентом постановлением о повышении эффективности деятельности тепличных хозяйств внедряется новый механизм выращивания продукции в теплицах и направления готовой продукции на внутренний и внешний рынки. Агентство по развитию садоводства и тепличного хозяйства будет поставлять теплицам семена, саженцы, минеральные удобрения и другие материальные ресурсы, закупать и экспортировать продукцию. Агентство по карантину и защите растений будет оказывать услуги по уходу за посевами.

Хозяйствам будут предоставлены финансовые стимулы. Намечено продления сроков погашения кредитов, выделенных международными финансовыми институтами и государственными целевыми фондами для тепличных хозяйств и складов с морозильными камерами, с 7 до 14 лет, а льготного периода — с 3 до 5 лет. Условия погашения кредита будут корректироваться с учетом сроков уборки урожая и продажи.

Эти льготы предоставляются по перечню, сформированному по результатам изучения Республиканской рабочей группой по оздоровлению финансового состояния и развитию тепличных хозяйств.

При этом сохраняются поручительство и компенсации кредитных процентов, ранее предоставленные Государственным фондом поддержки предпринимательской деятельности.

Для стимулирования производства экспортной продукции планируется выделять банковские кредиты сроком на один год, включая шестимесячный льготный период, для обеспечения тепличных хозяйств оборотными средствами, чтобы покрывать расходы по закупке семян, саженцев, удобрений, химических средств, тепличных материалов и обогреву. При этом:

данные кредиты финансируются за счёт бюджетной ссуды, выделяемой Агентству по развитию садоводства и тепличного хозяйства;

кредиты в иностранной валюте выделяются за счёт средств Агентства продвижения экспорта на оборотные средства, необходимые для выращивания экспортоориентированной продукции в теплицах, по ставке 4% годовых (из них маржа банка — 2%). При этом в качестве кредитного обеспечения принимаются страховые полисы страховой компании «Узбекинвест», 75% расходов на страховые премии возмещаются за счёт средств Агентства продвижения экспорта;

сроки погашения выделенных кредитов приводятся в соответствие со сроками сбора урожая в теплицах и его реализации, на основе чего утверждаются графики погашения кредитов.

Кроме того, в порядке исключения в период с 1 октября 2022 года по 1 апреля 2023 года теплицам не будут начисляться суммы пени за несвоевременную оплату за природный газ.

Министерству инвестиций и внешней торговли совместно с Центральным банком и банками поручено за 15 дней переоформить кредиты теплиц.

Кроме того, одобрено решение о выставлении на открытый аукцион сплошных площадей под создание современных теплиц промышленного типа и логистических центров. Размер выделяемых площадей определяется председателем Совета министров Каракалпакстана и хокимами областей исходя из условий регионов.

Кроме того, министерствам инвестиций и внешней торговли и сельского хозяйства поручено в течение месяца создать торговые комплексы с возможностью хранения, сортировки и упаковки фруктов и овощей с участием частного сектора на крупных экспортных рынках, а также внести предложения по открытию новых экспортных рынков — в Японии, Республике Корея и странах Европы.

«Газета.uz» писала, что после того, как предприниматели из разных регионов, чьи теплицы были без предупреждения отключены от газа, собрались в центре Ташкента, в ситуацию вмешался президент, после чего газ подключили. Глава Администрации президента Сардор Умурзаков расценил действия чиновников, отключивших подачу газа теплицам, как «угрозу национальной безопасности». По его словам, сэкономлено было всего 1,5% газа, при этом был нанесён большой ущерб.