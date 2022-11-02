Руководитель Администрации президента Узбекистана Сардор Умурзаков 1 ноября провёл видеоселекторное совещание, посвящённое проблемам в системе народного образования, сообщает УзА.

Серьёзной критике подверглись должностные лица Шурчинского района Сурхандарьинской области, которые «допустили самоуправство и халатность» в процессе преобразования школы №66 в специализированную. В частности, хокимият области предлагал открыть новую школу, а Министерство народного образования дало разрешение на открытие образовательного учреждения только после выделения необходимых зданий и их оснащения.

Из-за неправильно организованных работ школьники были вынуждены ходить в школу, расположенную в 5−6 км от их домов, что вызвало недовольство родителей. В то же время по инициативе бывшего директора школы были начаты занятия в домах жителей.

«Когда обсуждался этот вопрос, некоторые должностные лица говорили, что расстояние в 10−15 км — это не так уж и далеко. Интересно, что было бы с этими чиновниками, если их дети или внуки посещали бы школу на таком расстоянии? Оказывается, ещё учителям, которые преподают на дому, не платят. В чём вина учителя?!» — сказал Сардор Умурзаков.





На совещании официальные лица, в том числе министр народного образования Бахтиёр Саидов, хоким Сурхандарьинской области Тура Боболов и хоким Шурчинского района Бахтиёр Худойберганов, комментируя ситуацию, признали, что все перечисленные обстоятельства имели место. В связи с этим была сформирована рабочая группа, которая сразу же была направлена в Шурчинский район.

По словам хокима Шурчинского района, он не был осведомлён об обучении школьников в домах жителей. Он заявил, что это «самовольная инициатива заместителя хокима по делам молодёжи и начальника отдела народного образования».

Глава Администрации президента поручил уволить замхокима Шурчинского района и начальника отдела народного образования. Сам хоким получил выговор.

«Если немедленно не изменится ситуация, здание хокимията будет освобождено, и дети будут учиться в этом здании. Я говорю абсолютно серьёзно. Пусть хоким организует свою работу из дома», — подчеркнул он.

По его словам, инцидент в Шурчинско районе должен послужить примером для хокимиятов каждой области и района.

Кроме того, поручено сформировать комиссию совместно с МНО, а затем провести инвентаризацию 168 школ, которые планируется преобразовать в специализированные.