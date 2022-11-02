Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 2 ноября подписал закон «Об амнистии», согласно которому часть участников январских событий будут освобождены, сообщил сайт Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В Генпрокуратуре Казахстана ранее сообщили, что в общем под амнистию подпадут около 1500 человек.

Основная задача закона — сокращение сроков наказания и освобождение от отбывания наказания лиц, «подпавших под влияние провокаторов и совершивших преступные деяния» в условиях массовых беспорядков в период с 4 по 7 января, а также сотрудников правоохранительных органов и военных, допустивших уголовные правонарушения при пресечении противоправных деяний во время январских событий.

Документом также предусмотрено прекращение уголовных дел в отношении участников беспорядков, совершивших уголовные проступки, преступления небольшой и средней тяжести, освобождение от наказания осуждённых по таким деяниям, а также снятие судимости с отбывших наказание за такие правонарушения.

Лицам, совершившим тяжкие преступления, законом сокращается назначенное судами наказание на три четверти, особо тяжкие преступления — вполовину.

Амнистии не подлежат лица, совершившие террористические, экстремистские, коррупционные преступления, государственную измену, пытки, при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, организацию массовых беспорядков, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Об амнистии Касым-Жомарт Токаев объявил в своем послании народу Казахстана 1 сентября.