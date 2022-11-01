В понедельник, 31 октября, примерно в 16:03 произошло обрушение недостроенного трёхэтажного здания на улице Фароги в Бухаре, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям по Бухарской области.

Как уточнили в управлении, от перегрузки крыши строительными материалами рухнули несущие конструкции дома.

В результате получил травмы строитель Р. К. 1973 года рождения. Спасатели оказали ему помощь и доставили пострадавшего в Бухарское отделение Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники инспекции по контролю в сфере строительства по Бухарской области расследуют причины обрушения здания.