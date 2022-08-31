«Газета.uz» сообщала, что 30 августа 24 задержанным во время событий в Каракалпакстане в начале июля мера пресечения была изменена с заключения под стражу на домашний арест.

По данным парламентской комиссии по расследованию событий 1−2 июля, в этот же день мера пресечения была изменена ещё 10 задержанным. Решение было одобрено Генеральной прокуратурой Узбекистана на основании предложения комиссии и обращения Жокаргы Кенеса.

«Список, внесённый в Генеральную прокуратуру, был составлен на основе изучения обращений в комиссию членов семей лиц, подозреваемых в участии в демонстрациях, а также личных бесед с подозреваемыми», — говорится в сообщении.

В совершении каких конкретно нарушений или преступлений подозреваются эти 34 гражданина, не уточняется.