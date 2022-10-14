Ещё 38 задержанных в ходе событий 1−2 июля в Каракалпакстане «на основе принципа гуманизма» отпущены домой, сообщила пресс-служба парламента республики.

Их освободили из-под стражи по просьбе председателя Жокаргы Кенеса и под поручительство депутатов, говорится в сообщении. При принятии такого решения учитывались обращения членов семьи, а также то, что задержанные лица «сожалеют о содеянном, являются единственными кормильцами в их семьях и имеют несовершеннолетних детей».

Из них 16 являются жителями Караузякского, Нукусского, Чимбайского, Кегейлийского, Ходжейлийского, Шуманайского и Канлыкульского районов.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана, мера пресечения в отношении задержанных изменена на «поручительство коллектива» по статье 252 Уголовно-процессуального кодекса.

В августе 34 задержанных участников событий в Каракалпакстане были возвращены домой под поручительство общественности.