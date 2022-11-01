В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой несколько человек избивают парня, пинают его и обливают зелёнкой.

Пресс-служба ГУВД Ташкента сообщила, что инцидент произошёл 12 октября примерно в 21.00. Трое молодых людей — Ж. Р. (2003), Ш. А. (2001) и Р. А. (2005) — назначили встречу в Мирабадском районе А. Б. (2003), который, как сообщается, занимался закладкой наркотических веществ через бот в Telegram.

Затем они отвезли его в Бостанлыкский район Ташкентской области, где избивали и заставляли умываться зелёнкой, снимая это на видео.

На видео слышно, как молодой человек признаётся, что шёл «за кладом» и просит его не бить, а также обещает, что больше так не будет делать.

Следственный отдел УКД ОВД Мирабадского района возбудил уголовное дело по части 2 статьи 137 («Похищение человека») и части 2 статьи 105 («Умышленное средней тяжести телесное повреждение») Уголовного кодекса Узбекистана. В отношении подозреваемых применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе следствия было установлено, что все трое причастны к совершению других аналогичных преступлений. Ведётся следствие.